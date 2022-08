O cunoscută aplicație de ride sharing părăsește România: "Voucherele pe care le aveți active vor expira"

"Ne pare rău să vă anunțăm că aplicația FREE NOW nu va mai fi disponibilă pentru utilizatorii noștri din România începând cu data de 1 septembrie 2022. Am luat decizia de a înceta operațiunile în această țară cu greu și vom rămâne mereu extrem de recunoscători pasagerilor și șoferilor noștri care au făcut parte din povestea FREE NOW în România", au transmis reprezentanții aplicației FREE NOW.

"Ne vom concentra mai departe pe investițiile curente din piețele cheie din Europa, în care oferta noastră de multimobilitate este în creștere.

Platforma noastră rămâne disponibilă pentru dumneavoastră în peste 170 de orașe din Europa, unde puteți accesa o gama completă de servicii de mobilitate prin aplicația FREE NOW, inclusiv opțiuni de taxi, mașini private, carsharing și micromobilitate.

Vă rugăm să țineți cont că voucherele pe care le aveți active vor expira în data de 31 august 2022.

Vă suntem recunoscători pentru suportul și încrederea oferite în ultimii ani. Vă mulțumim pentru tot”, au mai precizat aceștia.