Foto: Gov.ro

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Fostul ministru al Agriculturii Petre Daea a declarat că a votat pentru România, pentru binele ţării şi în folosul fiecăruia.



ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. "În primul rând, am pus ştampila şi am pus-o unde trebuie şi pentru cine trebuie şi am votat pentru ţara mea, pentru binele acestei ţări şi în folosul fiecăruia", a spus Daea, duminică, după ce a votat la o secţie de la Colegiul Naţional "Sfântul Sava".



ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. El a afirmat că votul de duminică este "extraordinar de important". "De aceea, îi îndemn pe toţi să vină la vot", a transmis fostul ministru.