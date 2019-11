Dan Barna: "Premierul Orban a spus că va susține inițiativa noastră de a crește numărul de senatori și deputați ai diasporei în Parlament"

Președintele USR, Dan Barna, a declarat, după întâlnirea avută cu Ludovic Orban, că un lucru foarte important pentru partidul pe care îl reprezintă ar fi ca mai mulți senatori și deputați să reprezinte diaspora în Parlament, în condițiile în care aproape 10% din voturile pentru prezidențiale au venit din afara țării.

"Am discutat despre un subiect care e foarte important pentru USR. Avem de un an de zile depusă în Parlament legea privind corectarea, prezentarea diasporei și premierul Orban a spus că va susține această inițiativă de a crește numărul de senatori și deputați ai diasporei în Parlamentul României. E o inițiativă de senatorul Radu Mihail și alți colegi senatori și eu sunt printre inițiatori. E o temă importantă pentru că ceea ce ne-a arătat diaspora e un mesaj foarte clar. Le pasă de România. Aproape 10% din voturi au venit din diaspora și lucrul acesta trebuie să se reflecte într-un răspuns al Parlamentului României prin recunoașterea acestui rol și prin creșterea și ajungerea la o cotă de reprezentare undeva în zona 14-15 parlamentari, care ar fi cumva echilibrată, cinstită și morală din acest punct de vedere", a declarat Dan Barna.

Potrivit liderului USR, alte subiecte abordate în cadrul discuţiilor s-au referit la pregătirea alegerilor locale şi la perspectivele de colaborare "în acele locuri unde sunt primari PSD de care România trebuie să scape cât mai repede".



"Am discutat pur şi simplu nişte chestiuni generale de principiu, vom avea şi în cadrul alianţei, spre sfârşitul săptămânii, o întâlnire cu premierul Orban şi vom intra în detalii specifice în perioada următoare. (...) Este important acest principiu ca în oraşele unde sunt primari PSD să avem un candidat unic al Opoziţiei, acolo unde e posibil. (...) Am spus şi în această întâlnire: Gabriela Firea poate fi înfrântă, însă pentru asta e nevoie să fie un candidat unic al Opoziţiei în Bucureşti. Şi în perioada următoare exact aceste negocieri le vom purta, pentru a găsi candidatul care are cel mai bun suport popular în Bucureşti", a mai spus Dan Barna.