Dan Tudorache, primele declarații după ce a ieșit de la audieri: Sunt optimist că se va afla adevărul!

"Cu siguranță, persoanele pe care le-am desemnat, pe care noi le cunoștem că ar avea informații despre acest caz, de luni încolo, vor fi chemate la audieri. Sunt persoane care știu efectiv tot ce s-a întâmplat acolo", a spus Dan Tudorache.

Atât primarul cât și avocatul său au refuzat să dea mai multe detalii despre audiere și nici dacă au cerut procurorilor să o audieze pe Clotilde Armande.

"Nu putem să dăm astfel de date. Am răspuns la toate întrebările care ne-au fost adresate, nu putem să vă dezvăluim din anchetă. Sunt secții care nici în acest moment nu sunt pe cheia de verificare, aproximativ 17. (...)

Aseară ni s-a respins contestația prin care solicitam renumărarea cu 6 la 5 și am atacat această hotărâre către Biroul Electoral de municipiu. Mai avem o contestație prin care solicităm reluarea alegerilor de la zero. Nu am informații dacă se judecă astăzi sau mâine. După ce vom termina căile de atac pe instanțe electorale, ca să spun așa, vom merge pe instanțele civile", a spus avocatul MIhai Drăgan.