Dan Vîlceanu, despre anchetarea achiziționării vaccinurilor de către DNA: ”Nu le-am luat aşa, că am avut noi un gând într-o zi”

Dan Vîlceanu spune că nu are informaţii legate de alte achiziţii de vaccin în afara celor realizate prin mecanismul Comisiei Europene.

„Au fost alocate 1,4 miliarde de lei. Noi am primit aceste vaccinuri în baza alocărilor făcute de Comisia Europeană pentru vaccinuri, deci nu le-am luat aşa, că aşa am avut noi un gând într-o zi, ci pur şi simplu, vă aduceţi aminte că la începutul anului, atunci când se discuta despre vaccin, Comisia Europeană a alocat un număr de vaccinuri fiecărei ţări din Uniunea Europeană şi noi am avut acces la aceste doze de vaccin.

Sunt preţuri negociate de Comisia Europeană, alocarea prin mecanismul Comisiei Europene şi România a achiziţionat, practic, toate dozele de vaccin la care avea dreptul. (...) Din punctul meu de vedere, faptul că am achiziţionat aceste vaccinuri pe mecanismul Comisiei Europene, mi-e greu să cred că ai putea să găseşti ceva sau s-ar fi întâmplat ceva.”, a declarat Vîlceanu la Digi 24, potrivit Adevărul.

Achiziționarea de vaccinuri anti-COVID-19 în România, anchetată de DNA

Un dosar penal privind modalitatea de cumpărare a vaccinurilor anti-COVID-19 a fost deschis în România, de DNA.

Urmărirea penală se face in rem, pentru abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, în ceea ce privește achiziționarea dozelor de vaccinuri anti-COVID-19, de la declanșarea pandemiei până în prezent.

„Urmărirea penală se desfășoară cu privire la faptă (in rem), respectiv abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul. Prin urmare, în acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat.”, transmite DNA, citat de Mediafax.

Această etapă nu are caracterul formulării unor acuzații împotriva unei/unor persoane, ci are doar semnificația instituirii cadrului procesual care permite strângerea de probe necesare pentru a evalua dacă s-a produs ori dacă nu s-a produs vreo faptă ce ar intra sub incidență penală, potrivit sursei citate.

Valeriu Gheorghiță: ”Procedura este întocmită și elaborată de Comisia Europeană”

Președintele CNCAV, Valeriu Gheorghiță, spune că modalitatea de achiziție a vaccinurilor anti-COVID-19 se supune aceleiași proceduri întocmită și elaborată de Comisia Europeană.

„Am văzut și eu astăzi în spațiul public acest tip de informație, dar nu știu, nu am date suplimentare. Modalitatea de achiziție la nivelul tuturor țărilor europene se supune aceleiași proceduri întocmită și elaborată de Comisia Europeană”, conchide Gheorghiță.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal