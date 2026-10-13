Dan Voiculescu, mesaj împotriva resemnării: „Speranța schimbă ce faci azi. Iar ce faci azi îți schimbă viitorul”

Profesorul Dan Voiculescu. Sursa foto: blogul personal

Profesorul Dan Voiculescu aduce în atenție rolul esențial al speranței într-o postare publicată pe blogul său, marți, 13 octombrie. Sub titlul „O perspectivă agnostică: rolul esențial al speranței!”, acesta analizează felul în care încrederea într-un viitor mai bun îi motivează pe oameni să acționeze și să depășească dificultățile.

Din perspectiva prezentată de autor, speranța are efecte concrete: îl determină pe om să muncească, să repare ceea ce s-a stricat, să ceară ajutor și să reziste în momentele grele. Pierderea ei poate conduce, în schimb, la retragere și abandon.

Dan Voiculescu pune sub semnul întrebării certitudinea celor care consideră că viitorul nu mai poate aduce nimic bun. În argumentația sa, faptul că nimeni nu cunoaște toate variabilele viitorului lasă deschisă posibilitatea unei schimbări.

Pentru a ilustra această idee, profesorul folosește exemplul agricultorului care seamănă fără să știe cum va fi vremea peste câteva luni. Așteptarea unei garanții absolute l-ar împiedica să acționeze și ar elimina orice șansă de recoltă.

Aceeași legătură dintre speranță și acțiune este descrisă prin situații apropiate de viața de zi cu zi: bolnavul care își urmează tratamentul, persoana fără loc de muncă ce continuă să trimită CV-uri sau părintele care nu renunță la dialogul cu propriul copil.

Mesajul central al postării este că speranța influențează alegerile prezentului, iar acestea pot schimba viitorul. La final, Dan Voiculescu îi invită pe cititori să spună la ce speră și cum și-au recăpătat încrederea atunci când totul părea pierdut, deschizând o discuție despre puterea de a merge mai departe.