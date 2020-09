Dana Budeanu explică de ce oferă ultimul interviu televizat: ''Viaţa mea nu este asta. Eu nu sunt o sociabilă. Deloc!''

''Este adevărat! Nu doresc să mai particip la absolut nicio emisiune. Am făcut aceste două excepţii. La prima am făcut referire şi am cedat atât la rugămintea ta, cât şi la rugămintea unei prietene extrem de apropiate.

Astăzi am venit în emisiune, nu pentru tine. Glumesc! Şi pentru tine! Am venit în emisiune în urma unor mesaje pe care le-am primit de la public. Eu am citit foarte puţine. Nu am timpul şi nici capacitatea, în această perioadă în special. Au fost mii.

Am venit cumva să îmi iau la revedere de la publicul care se uită la televizor. Viaţa mea nu este asta. Eu am o cu totul altă viaţă. Eu nu sunt sociabilă deloc. Sunt o persoană extrem de retrasă.

Nu ştiu cât va dura să mă retrag după o asemena expunere. Viaţa mea extrem de izolată şi protejată. Eu nu ies. Foarte rar se întâmplă asta. Am o viaţă extrem de izolată!'', i-a mărturisit Dana Budeanu lui Mihai Gâdea.