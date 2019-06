Dăncilă: „Legea Pensiilor e foarte așteptată, s-a lucrat foarte mult și așteptăm ca președintele Iohannis să accepte această lege”

Foto: Viorica Dăncilă/ Facebook

„Cred că și aici s-a greșit mult, la capitolul comunicare. Noi, în loc să comunicăm lucrurile făcute, și s-au făcut multe, noi ne-am axat doar pe un domeniu. Noi am vorbit despre un lucru doar când cineva a acuzat. Noi trebuia să fim primii care să comunicăm. Legat de pensii, știți că pentru noi pensiile și salariile au reprezentat o prioritate. Și chiar de la 1 septembrie creștem punctul de pensie, ceea ce am promis am și realizat. Legea Pensiilor e foarte așteptată, s-a lucrat foarte mult și așteptăm ca președintele Iohannis să accepte această lege.

Președintele a încercat să pună obstacole în activitatea Guvernului, fie că vorbim de alegerea miniștrilor sau despre legi. Guvernul a fost eficient, guvernarea a fost eficientă și mai avem multe lucruri. E un domeniu în care sunt mari așteptări și mă refer la infrastructură, fie că vorbim de spitale sau autostrăzi. Voi înființa un departament pentru infrastructură, pentru fiecare proiect va fi desemnată o persoană ca să vedem săptămânal ce se întâmplă cu acest domeniu. Vor face parte mai mulți specialiști care săptămânal vor monitoriza cum funcționează lucrurile pentru această investiție”, a afirmat Dăncilă.