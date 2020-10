Daniel Mischie, preşedinte HORA, despre scenariile pentru redeschiderea restaurantelor: ''Am putea funcţiona având un protocol sanitar!''

Daniel Mischie, preşedintele HORA, a vorbit în exclusivitate la Antena 3, despre cele patru scenarii propuse premierului Orban pentru ca restaurantele să fie redeschise.

''Noi am fost primiţi în urma unei solicitări din partea HORA, de către o delegaţie condusă de primul-ministru. Noi am venit cu patru propuneri. Prima dintre ele a fost redeschiderea imediată a restaurantelor, având în vedere tratamentul discriminatoriu acordat acestei industrii şi pentru acest lucru am propus un scenariu care este similar cu scenariul în baza căruia funcţionează astăzi unităţile de învăţământ.

Aici ne referim la trei trepte (...) Totodată am solicitat ca în oraşele reşedinţă de judeţ, să se adauge un coeficient de 25% la populaţia care este înregistrată la Institutul pentru Evidenţa Populaţiei, având în vedere numărul de flotanţi şi numărul de lucrători care lucrează în aceste oraşe din zonele limitrofe.

Deci practic, coeficientul ar veni foarte aproape sub 2, deci practic am putea funcţiona având un anumit protocol sanitar.

A doua solicitare pe care am făcut-o premierului a fost legată de ajutoare specificie pentru industria restaurantelor şi care trebuie să se calculeze foarte simplu şi să se acorde imediat, având în vedere că cele 40.000 de unităţi din această industrie sunt în pragul falimentului efectiv.