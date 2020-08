Daniel Savin, pompierul devenit înger păzitor pentru un bărbat căzut în fântână, la 22 de metri

Plutonierul major Daniel Savin este de 13 ani pompier la detaşamentul de pompieri Dorohoi, iar cu astfel de situaţii limită s-a confruntat de nenumărate ori.

''A fost o intervenţie fără probleme. S-a făcut un plan de acţiune înainte de a intra în fântână şi am acţionat pe acel plan şi nu au fost probleme. Intervenţia a fost una reuşită.

Fiind a patra intervenţie de acest gen a fost mai uşor, fiind pregătit din urmă de la celelalte.

A fost o intervenţie uşoară. Nu mi s-a părut ceva greu!

Când am ajuns acolo şi am văzut că victima este în stare de conştienţă şi mă poate ajuta să îl pot lega să îl aduc la suprafaţă, a fost o uşurare pentru mine.

Am acţionat după procedura care se face pentru salvarea oamenilor căzuţi în fântâni şi l-am adus în mai puţin de cinci minute la suprafaţă.

Daniel Savin a povestit şi cum a reuşit să salveze viaţa unui băiat de 16 ani care era prins sub zidul unei case pe care o dărâmase.

Acum un an şi două luni, am avut o intervenţie de descarcerare a unui tânăr care lucra la dărâmarea unei case şi a căzut un zid peste el. Tânărul avea undeva în jur de 16 ani.

Atunci a fost o situaţie mai deosebită când am văzut că tânărul este prins sub peretele care a căzut pe el şi avea hemoragie, multiple fracturi. L-am salvat şi tranferat la ambulanţă şi vreo două săptămâni a venit familia şi mi-a mulţumit ce am făcut pentru copilul lor.