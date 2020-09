De ce ai nevoie de dezinfectant pentru mâini

Sterge.ro este un magazin online cu dezinfectant mâini, soluții profesionale de igienă, dezinfectanți de suprafete și siguranța muncii. Produsele sunt destinate utilizării profesionale. Dezinfectantele sunt disponibile sub formă de spray, gel sau soluție, și posedă proprietăți dezinfectante și activități antimicrobiene ridicate. Dezinfectantul transparent este eficient împotriva bacteriilor, ciupercilor și virusurilor de natură diversă. Este utilizat în principal pentru tratamentul antiseptic al mâinilor și pielii, precum și pentru dezinfectarea cu lămpi bactericide, a câmpurilor de operare și de injecție.

În funcție de zona de utilizare, dezinfectanții pentru mâini sunt împărțiți în antiseptice dermice pentru mâinile personalului medical, pentru tratamentul igienic al mâinilor lucrătorilor din industria alimentară, utilități, antiseptice ale pielii pentru tratarea mâinilor chirurgilor, mijloace pentru prelucrarea câmpului de operare, mijloace pentru tratarea câmpului de injecție, antiseptice pentru igienizare generale.

Dezinfectant mâini - Proprietăți

Principalele proprietăți ale dezinfectantului pentru mâini, sunt: dezinfectează rapid pielea, în mai puțin de 30 de secunde cu un singur tratament, are efect blând asupra pielii, fără reacțiile alergice la produs și fără să provoace iritarea și uscăciunea pielii. Dezinfectantul pentru mâini are activitate antimicrobiană ridicată. Produsul are proprietăți bactericide, virucide, tuberculocide și fungicide, și oferă acțiune instantanee și pe termen lung;

Proporția de alcool din compoziția dezinfectanților de piele poate fi destinată și tratării mâinilor chirurgilor și ar trebui să fie de cel puțin 70%. Concentrațiile mai mari și mai mici s-au dovedit a fi mai puțin eficiente. Dezinfectanții pentru îngrijirea pielii mâinilor trebuie să se distingă prin prezența componentelor chimice de calitate superioara. Dar, de multe ori, în dezvoltarea lor se folosesc aceleași ingrediente active, dar cu grade diferite de puritate, în diferite combinații. Dezinfectantul de calitate din magazinul online sterge.ro conține agenti de hidratare care hidrateaza pielea mâinilor, și care sunt în conformitate cu standardele admisibile în ceea ce privește antisepticele pentru piele.

Dezinfectanti pe bază de alcool

În concentrațiile necesare, utilizarea dezinfectantelor pe bază de alcool duce la o scădere maximă și rapidă a nivelului de contaminare microbiană a pielii, chiar și dacă antisepticul a stat pe mâini timp de 15 secunde. Acestea includ în principal alcooli etilici și izopropilici în compoziția produselor dezinfectante pentru piele. Alcoolii sunt activi împotriva bacteriilor gram-negative și gram-pozitive, ciuperci din genul Candida, viruși, inclusiv viruși ai hepatitei parenterale și infecției HIV. Pe baza opiniei cercetătorilor moderni, cel mai eficient mod de a elimina bacteriile și virusurile este frecarea mâinilor cu alcool timp de 1 minut. Comparativ cu alcoolul etilic, alcoolii propilici sunt mai iritanți pentru piele și mucoase.

Utilizarea diferitelor dezinfectante pentru mâini previne răspândirea microorganismelor patogene în spitale, acasă și practic oriunde și de asemenea, permite curățarea mâinilor, atunci când nu există nicio sursă de apă și săpun. Soluțiile antiseptice sunt disponibile sub formă lichidă, sub formă de gel și cu impregnare pe șervețele umede. Sunt ușor de aplicat, cu acțiune rapidă, iar unele dintre ele au un efect de durată, chiar și de câteva ore.