De ce Nicușor Dan nu a mers până acum la Casa Albă să se întâlnească cu Donald Trump. Explicația președintelui

1 minut de citit Publicat la 21:06 10 Noi 2026 Modificat la 21:06 10 Noi 2026

Administrația Prezidențială de la București a semnat un contract de „consultanță strategică și asistență” în relația cu Statele Unite / Colaj foto: Agerpres / Getty Images

Președintele Nicușor Dan a explicat marți seară, în conferința de presă de la Cotroceni, de ce nu a avut până acum o întâlnire oficială cu Donald Trump, deși a trecut aproape un an și jumătate de când și-a început mandatul. Șeful statului a spus că succesul politicii externe nu trebuie judecat după cât de repede ajunge un președinte într-o anumită țară și a susținut că relațiile României cu Statele Unite s-au consolidat în această perioadă.

Nicușor Dan a fost întrebat dacă faptul că nu a reușit să aibă o întâlnire față în față cu Donald Trump reprezintă un eșec al Administrației Prezidențiale.

Președintele a respins această interpretare, explicând că rezultatele unei administrații în politica externă trebuie evaluate în funcție de obiectivele pe care reușește să le îndeplinească, nu de rapiditatea cu care sunt organizate vizitele oficiale.

„Eu cred că succesul sau insuccesul în materie de politică externă al unei administraţii nu se măsoară în viteza unei vizite într-un loc sau altul din lumea asta”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a insistat că, mai ales în actualul context de securitate, important este ca România să își atingă obiectivele de politică externă. În opinia sa, țara a continuat direcția bună pe care se afla deja, iar relațiile cu Statele Unite și cu partenerii europeni au devenit mai solide.

Ce spune Nicușor Dan despre contractul de lobby din SUA

În aceeași conferință, președintele a fost întrebat și de ce Administrația Prezidențială nu este de acord cu desecretizarea contractului de lobby pentru spațiul american.

Nicușor Dan a explicat că documentul este un contract între două părți care trebuie să respecte legislații diferite, inclusiv regulile de confidențialitate. Totodată, a susținut că nu toate obiectivele strategice ale României în relația cu Statele Unite ar trebui făcute publice, ci doar prezentate în linii generale.

Președintele a precizat însă că informațiile esențiale despre contract, precum prețul și durata acestuia, sunt deja publice.