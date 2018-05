De ce s-a îmbrăcat Lia Olguța Vasilescu în acest fel - FOTO

sursa: Facebook/ Lia Olguta Vasilescu

Lia Olguța Vasilescu a postat pe pagina sa de Facebook mai multe imagini inedite.

Ministrul Muncii poartă o rochie de epocă foarte elegantă.

"Acum cinci ani anunțam intrarea Craiovei in competiția pentru titlul de capitala culturală europeană, in prima editie a Zilelor Mihai Viteazul. Evenimentul este unul dintre cele mai apreciate, in fiecare an, fiindcă se încheie cu o parada a costumelor de epoca in centrul vechi al orașului. Sper ca și anul acesta va fi la fel de spectaculoasa!", a scris Lia Olguța Vasilescu.