De la Cannes la Tokyo: 30 de milioane euro pentru deplasări externe la ARICE, în timp ce investițiile străine în România s-au prăbușit

Raportul devastator prezentat de Antena 3 CNN. Sursa foto: captură video

Antena 3 CNN a dezvăluit, joi seară, un raport al deplasărilor şi cheltuielilor care s-ar fi făcut la Agenţia pentru Investiţii şi Comerţ Exterior (ARICE), în guvernarea Ilie Bolojan. Potrivit acestui raport, s-ar fi alocat sume totale de 30 de milioane de euro pentru deplasări în toată lumea, pentru târguri de modă sau alte evenimente, cum ar fi chiar o premieră din cadrul Festivalului de Film de la Cannes. De exemplu, conform raportului, pentru deplasarea la Hannover Messe (un târg din Germania) s-au cheltuit 4,3 milioane de lei. ARICE, agenţie cu rol de a implementa politicile naționale în domeniul atractivității investițiilor străine, are 290 de angajaţi şi un buget de 94 milioane de lei, din care 20 milioane lei se duc pe salarii.

Agenţia pentru Investiţii şi Comerţ Exterior (ARICE) are rolul principal de a implementa politicile naționale în domeniul atractivității investițiilor străine, al promovării exporturilor și al relațiilor economice internaționale.

Dar investiţiile străine în România s-au prăbuşit: în primele opt luni din 2026, conform BNR, investițiile directe ale nerezidenților în România au însumat 2,12 miliarde de euro, în scădere de 62,5% față de cele 5,66 miliarde de euro înregistrate în aceeași perioadă din 2025.

Totuşi, potrivit raportului prezentat în emisiunea Cătălinei Porumbel, ARICE a cheltuit 30 de milioane de euro pentru deplasări externe în toată lumea, la diverse show-uri de modă sau târguri. Iată câteva exemple de sume alocate pentru deplasările în străinătate:

Pentru deplasarea la festivalul de film de la Cannes, în mai 2026, s-au cheltuit aproximativ 1,5 milioane de lei.

Pentru o deplasare în Germania, la Dusseldorf, în martie 2026, s-au cheltuit 1,75 de milioane de lei. Pentru deplasarea la Hannover Messe (un târg din Germania) s-au cheltuit 4,3 milioane de lei.

Un alt eveniment la Tokyo a costat 2,5 milioane de lei.

Barcelona Bridal Week: 1.384.898,47 lei

DSA 2026 Kuala Lumpur: 1.332.500,13 lei

PROWINE TOKYO: 2.564.671,26 LEI

Eugen Teodorovici, fost ministru de Finanţe, a afirmat că aceste cheltuieli ar trebui verificate de Curtea de Conturi.

"Curtea de Conturi ce face? Este structura supremă care poate spune pentru fiecare leu dacă e cheltuit corect. Aici avem 15.000 de ordonatori de credite", a afirmat Teodorovici.