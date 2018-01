Decizie în instanță pentru Sorin Ovidiu Vîntu. Ce au decis judecătorii

Condamnat la ani grei de inchisoare in mai multe dosare, Sorin Ovidiu Vintu a avut o nouă grijă în spatele gratiilor.

Aflata in libertate, Gratiela Giolu, fosta componenta a trupei Amadeus si actuala iubita a mogulului, l-a actionat in judecata pe afacerist, demarand la inceputul toamnei trecute o "actiune in constatare", ceea ce inseamna ca reclamantul solicita instantei sa constate existenta unui drept subiectiv fata de parat (sau inexistenta acestuia), potrivit stirilekanald.ro.

Din pacate pentru Gratiela, Judecatoria Buftea i-a respins cererea la finalul lui 2017, pe motiv de neindeplinire a unor proceduri.

Tot Judecatoria Buftea i-a anulat iubitei lui Vintu, in decembrie anul trecut, si actiunea de anulare a executarii silite venite din partea ANAF, ceea ce inseamna ca Gratiela Giolu e acum buna de plata. Incercand sa recupereze un prejudiciu 13 milioane de dolari, autoritatile i-au confiscat recent lui Vintu mai multe proprietati, printre care si doua hoteluri din Delta Dunarii.