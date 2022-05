Detalii din ancheta minerului devenit Guru în Hunedoara. DGASPC: Are 7 copii cu 7 femei | "O doamnă însărcinată spunea că va naște o fetiță tot cu dânsul"

Al doilea cel mai cunoscut Guru din România a ajuns pe mâinile poliţiştilor. După Bivolaru, Ardelean Fărcaş, sau "Adi de la Brad", e acuzat că a înşelat mii de oameni. Fostul miner, fără acreditări în yoga sau tehnica meditaţiei, a format în Munţii Apuseni o comunitate prin care au trecut chiar şi străini sau vedete. Există însă mărturii că, şi-a exploatat, abuzat, hărţuit şi chiar violat membrii. Gurul "Adi de la Brad" este acum arestat preventiv.

Directorul DGASPC Hunedoara, Geanina Marina Ianc, a declarat, la Antena 3, că minorii au dispărut ieri din comunitate, împreună cu mamele lor și avocatul liderului arestat.

"În 24, pe parcursul zilei, am aflat de la cei trei colegi, doi psihologi și un asistent social, unde se află, care este situația și despre ce e vorba. Suprafața este mare. În Dumbrava de Sus sunt mai multe cătune. Colegii mei au fost în cătunul denumit Pleșa. Au mai fost percheziții, în același timp, în alt cătun, Strâmba, cât și în altă localitate din altă comună, respectiv Țebea.

În cătunul Pleșa, unde au fost colegii noștri, la momentul percheziției au găsit 12 minori, care locuiau cu ambii părinți sau doar mamele. Toți copiii erau din uniuni consensuale, conform declarațiilor verbale ale părinților. Au fost solicitate anumite acte de naștere. Acestea se află ridicate de către organele de cercetare penală, am obținut niște documente și noi.

Dintre cei 12 minori, vârstele erau cuprinse între 4 luni și 12 ani. Mulți sunt de vârstă preșcolară.

La fața locului erau patru copii (pe numele lui Adrian Ardelean Fărcaș). Erau patru certificate, dintre care 3 copii prezenți. Cel mai mare face în decembrie 18 ani. Care e al lui. Conform documentelor de la IPJ rezultă că sunt mai mulți, în jur de șapte cu numele dânsului. Era o doamna însărcinată care spunea că va naște o fetiță tot cu dansul.

El nu locuia acolo. Iar aceste mame mai au copii și cu alți bărbați.

Sunt născuți în Minicipiul Brad, în București, Sectorul 1 și 2, în Timișoara și Cluj."

"Colegele cele 3 au încercat să discute cu copiii cât mai puțîn în prezența mamelor. Nu prea își lăsau copiii singuri. Unii erau în hamuri, că erau foarte mici, de câteva luni. Erau destul de dezinvolți, au colaborat cu colegele. Ele au declarat că erau înscriși la o școală online din Statele Unite. Au reușit colegele să fotografieze niște documente, dar noi considerăm că sunt documente false. Iar copiii mai mărișori ne-au declarat că nu fac școală.

Atunci nu au fost luați copiii. Ieri ne-am deplasat din nou, cu organele de cercetare penală, cu procurorii. Între timp, avocatul cu mamele au părăsit locația cu copiii. Ieri am întâlnit pe drum, în timp ce mergeam spre Dumbravă de Sus, am întâlnit o mașînă cu două persoane de sex masculin, și în spate se vedea că sunt mame cu copii. Am încercat, ne-am dat jos să blocăm, dar din păcate nu am putut. Au fugit pe drum.

Luarea copiilor fără acordul părinților nu se poate realiza dacă nu putem, pentru că sunt foarte mici și nu putem supune copiii la alte traume. Conform Legii 272 o să ne adresăm Tribunalului Hunedoara pentru o Ordonanță Presedentiala în vederea preluării copiilor. Ulterior o să încercăm cu executare silită să punem în aplicare măsură dispusă de instanța de judecată. O să mergem și cu decăderea din drepturile părintești a părinților.

Rolul nostru este să îi sprijinim, să îi ajutăm și să le putem să le oferim alternativă să își crească copiii. Dar este necesar să parcurgem o etapă de evaluare, consiliere. Să le dăm șansă să rămână alături de copiii lor, mamele, în centrul maternal. Sunt foarte reticenți", a mai precizat Geanina Marina Ianc.