Detalii neștiute despre trecutul lui Vlad Voiculescu. Povestea plecării la studii în Viena

Vlad Voiculescu a acordat un interviu în care a explicat cum a ajuns să studieze la Viena.

"Am plecat în 2001. Cred că totul a plecat de la filmul „Pretty Woman” – aveam o casetă video pe care scria mare „Frumușica” – care era filmul preferat al părinților mei. Din filmul acela taică-meu a înțeles că Richard Gere era un fel de broker. El nu era broker, cumpăra companii pe care le dezmembra și apoi le vindea, însă în mintea lui taică-meu a încolțit o idee și mi-a explicat-o în felul următor: „Uite, chiar dacă noi nu avem bani, poți să te faci broker pentru că brokerii lucrează cu banii altora și câștigă și ei o pâine”. A început să-mi explice când eram prin clasa a șasea că există bursele de valori unde poți lucra cu banii altora, iar dacă îi mânuiești bine și ai grijă de interesul lor, poți să câștigi și tu o pâine. Și mi-a spus că asta și-ar dori el pentru mine, iar mie mi-a intrat în cap ideea lui.

După ce am început să citesc cărți de economie, în clasa a XI-a am devenit cel mai bun din clasă la economie. Am o mătușă care este arhitect la Viena, singura mea rudă din străinătate și am putut să locuiesc la ea o perioadă, acesta fiind cumva lucrul de care m-am agățat", a spus Vlad Voiculescu pentru revista Life.

În realitate, însă, Vlad Voiculescu ar mai avea și alte rude cu legături la Viena, a spus Andreea Sava în emisiunea Descoperiți.

E vorba despre fratele bunicului acestuia, care a fost șef al centralei DIE de la Viena, responsabil de comerțul exterior dintre România comunistă și Austria, și despre Nic Voiculescu (fiul fratelui bunicului), care a avut poziții importante în industria farmaceutică, fondator și membru în conducerea Institutului Aspen.

Coincidență sau nu, Vlad Voiculescu a ajuns să ia bursă de studii la Viena chiar de la Institutul Aspen, așa cum el însăși mărturisește. "Am fost bursier al Insitutului Aspen. Sunt unul din 200 de colegi din 15 țări. Printre ei se găsesc economiști, medici, artiști și oameni din sectorul public. Nicolae Voiculescu este membru în board-ul acestui institut, iar board-ul este format din 10 persoane".

Explicația lui Vlad Voiculescu

Cât despre fratele bunicului, care a fost în conducerea Institutului Aspen de la Viena, Vlad Voiculescu a explicat pentru Capital.ro că: „Încerc să iau asta că o glumă sau în cel mai rău caz că pe o încercare disperată de calomniere. Frații bunicilor? Nu știu câți oameni știu tot ce fac frații bunicilor lor. Ce au făcut, ce fac sau ce vor face. Orice om își face propriile alegeri. Dar poate va ajută în demersul jurnalistic să știți că toți frații bunicilor mei s-au stins în urmă cu aproape 20 de ani. Iar eu am împlinit de curând 35. Dacă aveți orice întrebare sau nelămurire despre biografia mea sau despre ceea ce am făcut eu în acești 35 ani va stau la dispoziție cu cel mai mare drag”.

Detalii neștiute despre trecutul lui Vlad Voiculescu. Povestea plecării la studii în Viena