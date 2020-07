Detaliile neștiute despre moartea fulgerătoare a omului de radio Călin Gheorghe. S-a stins în mare, la doar 46 de ani

Călin Gheorghe era extrem de cunoscut publicului radio datorită vocii sale inconfundabile. Cu o experiență de peste 25 de ani la microfon, el a colaborat cu cele mai importante stații din România, iar din februarie avea o emisiune săptămânală la Europa FM, unde își încânta ascultătorii cu informații și muzică specifică genului pop-rock.

Moartea lui Călin Gheorghe a șocat pe toată lumea, nimeni nu se aștepta la o astfel de tragedie, mai ales că nu era cunoscut cu probleme de sănătate, iar emisiunea de joi, 23 iulie, s-a desfășurat ca de obicei.

Detaliile neștiute despre moarte fulgerătoare a omului de radio Călin Gheorghe. S-a stins în mare, la doar 46 de ani

Călin s-a stins sâmbătă dimineață. Alesese să-și petreacă sfârșitul de săptămână la Corbu, pe plaja sa preferată, unde mersese cu rulota. În timp ce se afla în mare i s-a făcut brusc rău.

La ora 10.18, o alertă venită de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa anunţa că o persoană a fost scoasă din apă, inconştientă, pe plaja din Corbu.

„Am fost solicitaţi să intervenim pentru salvarea unei persoane, de sex masculin, pe plaja Corbu. Din primele informaţii, bărbatul este resuscitat“, a transmis Anamaria Stoica, purtătoarea de cuvânt ISU Constanţa.

Călin Gheorghe a fost scos din apă de oamenii de pe plajă.

Pentru salvarea sa au intervenit inclusiv un elicopter SMURD şi şenilata de prim-ajutor din Corbu. O oră mai târziu, cât a durat protocolul de resuscitare, realizatorul radio a fost declarat decedat, nerăspunzând manevrelor medicale.

„Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de medici, bărbatul a fost declarat decedat“, a comunicat ISU.

Călin Gheorghe era născut în aprilie 1974, în Ilfov, fiind una dintre vocile care au marcat eterul în trecerea sa pe la posturile de radio ProFM, Radio Guerrilla, Seven, Europa FM (unde activa actualmente, din februarie a.c.).

Anunțul morții lui Călin Gheorghe a fost făcut de colegii de la radio, care au doar cuvinte de laudă la adresa lui

„Călin Gheorghe, fostul nostru coleg și prieten, un om cu o voce ca o prietenie de-o viață, a plecat astăzi dintre noi. Clar, viața câteodată o ia razna. Drum bun, Călin Gheorghe. Mulțumim”, au scris foștii colegi de la Radio Guerilla pe contul de Facebook al postului.

Călin era un om „calm, cald și educat” și un profesionist desăvârșit, conform prezentării unui fost coleg cu state la fel de vechi în radio.

„Poți exersa vorbirea. Poți simula entuziasmul și/sau priceperea. Poți chiar fenta – o vreme – lumea. Dar, mai devreme sau mai tîrziu, radioul tot te dă de gol, pentru că vocea te dă de gol. E-atât de simplu. În cazul lui Călin, vocea era exact cum era omul – caldă, calmă, educată.

Gravă fără să devină vreodată plicticoasă și – când era cazul – ghidușă fără să vireze în hăhăială tembelă. Anglofonii, maeștri ai conciziei, i-ar zice (scurt și corect) „authoritative” și „reassuring”: de încredere și liniștitoare. What you hear is what you get. Pe scurt, o voce de om bun. Unul dintre cei mai buni oameni pe care am avut bafta să-i cunosc”, a transmis Filip Standavid, fostul coleg de la Europa FM.