Mihai Gâdea a prezentat în emisiunea "Sinteza Zilei" o înregistrare în care se fac dezvăluiri șocante despre modul în care au ajuns mai mulți procurori să fie promovați și cum au falsificat probe în cazul mai multor oameni politici.

Toată lumea își aduce aminte de bătălia dintre domnul Sebastian Ghiță și domnul Ghiță, toată lumea își aduce aminte de amenințările, cu plecările din Seychelles. În această seară vom intra în legătură direct cu domnul Sebastian Ghiță. Procurorul Negulescu îl amenință pe deputatul Vlad Cosma că îi arestează sora că îi va înfunda dacă nu îi denunță pe Victor Ponta și pe Sebastian Ghiță. E o vânătoare de oameni, se plantează probe, se fabrică probe, se fabrică un caz pentru a ajunge la prim-ministru și la omul care era atât de apropiat. Domnul Cozma se înregistrează, spune povestea și apoi difuzează înregistrările pe care le face în care i se cereau să fabrice probe. Dacă domnul Onea vrea să vorbească, dacă domnul Portocală Zdreanță vrea să vorbească, domnul Sebastian Ghiță vrea să vorbească. E momentul în această seară în care adevărul va ieși la iveală, a spus Mihai Gâdea.

"Mă numesc Vlad Cosma și am fost ales în 2012 deputat în Parlamentul României de către cetățenii județului Prahova. Doresc să vă vorbesc de lucruri foarte grave. Multe persoane au prezentat în 2017 dovezi despre modalitatea abuzivă de lucru a procurorului Portocală. Au urmat dezvăluirile făcute de sora mea cu privire la obsesia sentimentală a lui Portocală față de ea. Eu am să prezint latura infracțională și grupul infracțional din care face parte. Mai fac parte Onea Lucian, celebrul procuror Mircea Negulescu (Portocală),polițiștii Mihai Iordache și Florea Gabriela. Scopul era să inventeze dosare în baza unor probe fabricate a unor importanți oameni politici și de afaceri pentru a obține notorietate, avansări în funcții și salarii mărite la sfârșit de an. În aceeași modalitate a fost promovat Mircea Negulescu de la Parchetul Curtții de Apel Prahova la DNA Ploiești și Onea Lucian în cadrul Colegiului de Conducere al DNA București", se arată în înregistrare.

"Mi-a spus că are o hârtie cu scrisul lui Sebastian Ghiță. După ce îmi arată hârtia îi spun că nu cunosc scrisul. Mi-a spus că dacă vreau ca pentru mine și sora mea să se termine aceste probleme trebuie să îl ajut. Reia seria de aminițări la adresa mea. Îmi solicită să inventez niște tabele cu simpatizanți PSD din Republica Moldova. Văzând că nu pot ieși din această încurcătură, accept propunerea celor doi procurori. Îmi spun că dacă nu vreau să depun eu hârtia, trebuie să solicit o întâlnire și să-l înregistrez".

Înregistrare 1:

procuror M. Negulescu: Eu mâine fac discuţia, mă duc cu Lucică (n.r – Lucian Onea, şef DNA Ploieşti) la Bucureşti. Facem discuţia, da?

V. Cosma: Da.

procuror M. Negulescu: Îi spun ce am, cum am, bang bang, da?

V. Cosma: Nu-i spune de mine…. nu-i spune de mine.

procuror M. Negulescu: Cum?

V. Cosma: La Bucureşti.

procuror M. Negulescu: Păi, AIA nu ştie de tine, ştie de tata Biticu ...

Iordache: Cum să nu spună, băi?

procuror M. Negulescu: Cum să nu-i spun, mă, mânca-ţi-aş gura ta?

Iordache: E foarte bine să spună de tine.

V. Cosma: Ştiu eu dacă e bine….poate nu îi convine.

procuror M. Negulescu: Ce ne facem, mă…le spală creierul, să moară mama!

Iordache: Da!

procuror M. Negulescu: Bă, tu nu înţelegi că toată lumea e PA? Că puterea mea nu stă în funcţie, ci stă pe butoane...când am eu mâna de fac.. (bate în masă)?

V. Cosma: Deci, tu ..am înţeles .O arunci pe Lucică, aştepţi să vezi dacă îl extrage şi după aia te apuci şi tu.

procuror M. Negulescu: Nu vreau să aibă reprezentarea că eu am fost la capătul …

V. Cosma: Păi, oricum o are.

procuror M. Negulescu: Că ce?

V. Cosma: Că tu eşti.

procuror M. Negulescu: Că eu sunt? De ce? Ai vorbit cu el acum şi ţi-a lăsat..

V. Cosma: Nu, dar vede toată lumea.

procuror M. Negulescu: Adică ce vede toată lumea? Că nu înţeleg. Cine vede?

V. Cosma: Că întrebi, că...Toader...că Bădescu…că na..

procuror M. Negulescu: Toader e daună totală.

V. Cosma: Păi vede că-l chemi....mna.

procuror M. Negulescu: Păi nu l-am chemat, îl ard aşa din zbor. Toader a fost aşa…un fetiş. (n.r – Toader a fost arestat de Negulescu)

V. Cosma: Da, dar vede că tu...

procuror M. Negulescu: Şi cine să-l ia pe Toader? Îl iau eu.

V. Cosma: Păi nu-l lua nimeni până acum. Dintr-o dată, l-a luat cineva pe Toader.

procuror M. Negulescu: Asta e…ce? L-am luat pe el? L-am luat pe Toader.

V. Cosma: Mda.

procuror M. Negulescu: Ştie că, dacă intru pe la el, i-am dat-o la temelie. Vreau să-l paradesc, dar nu cu mâna mea.

V. Cosma: Vrei să vezi dacă au aştia forţă ( n.r – DNA Ploieşti )

procuror M. Negulescu: Nu, vreau să-l paradesc cu mâna altcuiva pentru că aşa s-a stabilit. Da? Ca să nu ies eu în faţă.

V. Cosma: Şi dacă ieşeai tu.. ce?

procuror M. Negulescu: Nu ştiu care au fost…

V. Cosma: Şi l-au găsit pe Lucică, ă?

procuror M. Negulescu: Lucică...el a zis: “Hai, frate, să paradim!”..Hai! Dacă vrei tu!

V. Cosma: Ce justiţie..

M. Negulescu: Deci, eu vreau să-ţi spun ceva.. hai, pe bune acum! Tu ştii foarte bine cât de apreciat este…el e deputat, nu? La Camera Deputaţilor. Fac pariu cu tine că i se ridică imunitatea cu 80%?

V. Cosma: Da’ după aia nu îi aprobă la tribunal.

procuror M. Negulescu: Aoleu! Aoleu! La care tribunal?

V. Cosma: La Înalta Curte.

procuror M. Negulescu: La Înalta Curte? Aoleu! Îl luăm din toate părţile, îl ardem ca pe şoareci. Dacă asta vrea (n.r – Onea Lucian Sef Dna ), 2 săptămâni i-a dat, atât. În 2 săptămâni începe Jihadu’. Ce vrei mai mult de atât? Da’ Jihadu’ pe faţă.

V. Cosma: Îi face şi lui cum îi faci tu.

procuror M. Negulescu: Aoleu! Cred că ajunge ca Udrea. Îi ridică imunitatea la 3 zile, îi mai ceri o ridicare, mai ceri o ridicare.

Iordache: Şi, crede-ne, că omul…

procuror M. Negulescu: E daună totală..

Iordache: Nu cred că e în postura să ..

procuror M. Negulescu: Nu pune nimeni frână, îţi spun eu.

Iordache: Ha..

procuror M. Negulescu: Păi, ce să fac dacă am început să fac probe? Astea sunt pe faţă, nu sunt pe spate. Nu sunt la vrăjeala, la informativ .. la alea, la haules. Vine un moment pentru toate, da? Şi el, de miercurea trecută, e un mort viu. Şi nu ştie..

V. Cosma: Mă rog, na…tu o ţii pe a ta, eu pe a mea, vedem la urmă cine a avut dreptate.

procuror M. Negulescu: Păi, o să vezi că eu am dreptate. Dacă eu am dreptate, îmi faci un 19? Îmi dai mie un 19 aşa...poate am nevoie vreodată. Ce dracu’! Tu crezi că …da’ ştii că ăla de la GFR vrea să facă denunţ..

V. Cosma: Pe cine?

procuror M. Negulescu: Pe un ministru. Dă-mi şi mie numărul lui Nichita (n.r – avocat Gruia Stoica ), băga-mi-aş p**a! M-a luat după stradă, că vrea să vină ala de la GFR, Gruia Stoica, să facă un denunţ.

Iordache: 0788…

procuror M. Negulescu: Stai puţin aşa…0788

Iordache: 500

procuror M. Negulescu: 500.

Iordache: ***

procuror M. Negulescu: *** .(apelează) Nu răspunde ăsta.

V. Cosma: Păi, poate nu ştie cine eşti, dă-i şi tu un mesaj.

Iordache: Îl sun eu?

procuror M. Negulescu: Da.

Iordache: Cât aveţi pe ăla, 0744?

procuror M. Negulescu: Da.

Iordache: Nu răspunde. A închis. Îmi dă că nu e disponibil.

procuror M. Negulescu: Cu câ**tul ăla de telefon care îl ai tu ..

Iordache: De bugetar..

procuror M. Negulescu: Nu, l-a închis, e corect. O fi în vreo şedinţă.

Iordache: Are copil mic.

procuror M. Negulescu: Dacă are copil mic, ce? Nu poţi să vorbeşti?

Iordache: Probabil îl spală pe ăla mic la c*r...nu ştiu..

procuror M. Negulescu: Deci e lumea bine...

ÎNREGISTRARE 2:

procuror M. Negulescu: Lasă-mă să-ţi explic! Ai cuvântul…dacă tu ai încredere, vreau să mă duc cu ele la Kovesi să i le arăt.

V. Cosma: Merg cu tine de mână.

procuror M. Negulescu: Băi, omule, vreau să-i arăt…să-i arăt schema şi că nu vorbesc prostii.

Iordache: Dacă nu ...

procuror M. Negulescu: Băi, Vlad, ai încredere în mine? Nu-ţi fac nicio combinaţie. Pe ..ai cuvâ.. mă jur pe copilul meu, pe Dragoş, că nu-ţi fac absolut nicio combinaţie. Da’ nu vreau să mă duc în p**a mea şi vreau să : Uite, bă, mânca-ţi-aş pi**a!

Şi să îi explic bang bang bang bang şi gata! Şi i-am dat-o la temelie, m-ai înţeles? Da’ lasă-mă să fac chestia asta. Deci, nu…

V. Cosma: Merg şi eu.

procuror M. Negulescu: N-am cum să te iau la prima discuţie, la a doua te iau fără probleme. Da’ lasă…n-ai încredere, frate? M-am jurat pe copilul meu …cu mâna pe..Doamne!…N-am niciun in….

Băi, fii atent, ai cuvântul meu de om…omule, nu fac combinaţii, da?

Înregistrare 3:

procuror M. Negulescu: El poate…pe mine nu m-au lăsat să îl iau pe evaziune şi pe spălare că era mort demult. (ref. Sebastian Ghiţă)

V. Cosma: De ce nu te-au lăsat?

procuror M. Negulescu: Nu venise vremea atunci, nu ştiu.

V. Cosma: Şi acum? De ce nu te lasă acum pe evaziune

Negulescu: Pentru că nu vreau eu să ies la înaintare. A zis că e mai bine aşa. Pentru că el ştie că eu sunt creierul.

procuror M. Negulescu: Să-l sun pe Lucică, p**a mea, îl doare la p**ă şi p-ăsta, eu muncesc pentru el.

conversaţie telefonică: Mircea Negulescu – Lucian Onea

procuror M. Negulescu:

Eşti la servici?

Am înţeles.

Hai, sună-mă tu, te rog frumos, da?

Da. Te pup, pa pa.

procuror M. Negulescu către V. Cosma:

A plecat de la serviciu, cred că e într-o discuţie. Tu crezi că fac ceva de capul meu aşa? În viaţa asta? Că ştiu eu, că sunt artizanul şi că ştiu să combin lucrurile e altă treabă, dar asta nu înseamna că .. hă!

Stai puţin.

conversaţie telefonică: Mircea Negulescu – Lucian Onea

procuror M. Negulescu:

Salut! Ce faci?

Eşti la servici?

Aha! Te iau pe ălălaltu’, ai 3G să pot să vorbesc pe ălălaltu’?

Mamă…îţi scriu de-mi vine boala pe cap, că am multe de…da?

Hai că încerc eu să te sun acuma, da?

V. Cosma: Pe ce îl suni?

procuror M. Negulescu: Pe Whatsapp.

conversaţie telefonică: Mircea Negulescu – Lucian Onea

procuror M. Negulescu:

Salut!

Hai că-ncerc să-ţi scriu ca să nu mai…da?

O face undercover.

Îţi scriu acuma, da?

Ok...hai..

procuror M. Negulescu: Stai să îi zic.

Mircea Negulescu îi scrie pe Whatsapp lui Lucian Onea

procuror M. Negulescu:

Singura condiţie este să mergem la “doamna K” , după care….....ca să fie sigură....

procuror M. Negulescu către V. Cosma: A zis ok. Vezi, nu?

Citeşte dacă vrei, ca să nu zici că mânânc câ**t.

V. Cosma: Da, dă-mi să îi scriu şi eu ceva.

procuror M. Negulescu ((tasteaza): Sunt cu V....Da.

procuror M. Negulescu: Ne vedem mâine să vorbim.

procuror M. Negulescu: Ok. Uite, a zis ok. Ce p**a mea vrei mai mult?

ÎNREGISTRARE 4:

procuror M. Negulescu: Lucică (Onea Lucian, şef DNA Ploieşti)...deci, s-a dus la Bucureşti, doamna a fost foarte încântat, da? Şi aşteaptă cu mare satisfacţie chestia asta.

V. Cosma: Da, mă, ştiu. O să-mi zici de...

M. Negulescu: Deci, dacă tu o faci aşa cum îţi spun eu, p-ăsta chiar vrea să-l ia (ref. Sebastian Ghiţă). Da? Şi-l ia bine de tot, da?

procuror M. Negulescu: Ascultă-mă, el oricum e dauna totală (ref. Sebastian Ghiţă). Noi vrem să îi luam inclusiv banii, da? Tot ce are. Deci, îi luăm tot, da? Problema e să avem scânteia, să declanşăm scânteia. Bă, deci, eu vreau…deci, ascultă-mă..

V. Cosma: La 5 o tai că vine şi Andreea.(n.r – Andreea Cosma)

procuror M. Negulescu: Unde vine?

V. Cosma: În Ploieşti.

procuror M. Negulescu: Ştiu că vine.

V. Cosma: Tu răspunzi.

procuror M. Negulescu: Ah?

V. Cosma: Tu răspunzi, că am mers pe mâna ta.

procuror M. Negulescu: Bă, e nebun ăsta, să moară mama, dacă nu ma ia capu’....Doamne…

Iordache: Are dreptate.

ÎNREGISTRARE 5:

V. Cosma: Ok.

procuror M. Negulescu: Da? Astea toate.

V. Cosma: Da.

procuror M. Negulescu: Fac manevra la Bucureşti. Aia de la Bucureşti îi dau lu..

V. Cosma: Cui vreţi voi.

procuror M. Negulescu: Îi dau lui Lucică.

V. Cosma: Da, păi asta zic.

procuror M. Negulescu: Facem regia împreună.

V. Cosma: Păi, asta zic.

procuror M. Negulescu: Şi după ce i-a dat de la Bucureşti ăla, ăsta face...îl verificăm pe ăsta. Stai aşa puţin.

V. Cosma: Da.

procuror M. Negulescu: Aaa, dă-mi încoa’ o hârtie..…

Negulescu notează pe foaie

procuror M. Negulescu: Alin Petran ...27, 113, 322

conversaţie telefonică: Mircea Negulescu – Dragoş

procuror M. Negulescu: Dragoş, din punct de vedere tehnic te întreb, ipotetic, eu am un număr de telefon, vreau să ştiu dacă este activ şi dacă persoana care deţine numărul ăsta de telefon este în ţară.

procuror M. Negulescu: Ok, pe provizoriu sau pe ....nu?

M. Negulescu: Ok, bine...mersi mult.

procuror M. Negulescu: Da, trebuie să-l marcăm, da, am înţeles. Ok, bine.

procuror M. Negulescu: Gata..bine, te pupă tata!

procuror M. Negulescu: Bine, te pup, pa pa.

procuror M. Negulescu: Nu, de ce ? Nu, tătuţu, nu, nu, nu, lasă că facem în altă…am întrebat că voiam să ştiu care e procedeul ca să nu greşesc, da?

procuror M. Negulescu: Bine, Dragos, te pup, să traiesti!

procuror M. Negulescu: Îl ia la interceptare în 24 de ore, îl marchează şi-mi spune dacă e activ şi dacă e gagiu în ţară, p**a mea şi am terminat.

procuror M. Negulescu: De astea sunt toţi foarte interesaţi.

M. Negulescu: Dacă eu ..eu am vorbit aşa…ştie doamna.. aia (ref. Laura Codruţa Kovesi), Lucică (ref. Lucian Onea, şef DNA Ploieşti ) şi eu. Şi omul ăsta (n.r – Iordache), atât...

procuror M. Negulescu: Eu aş fi vrut...tu ai alea la tine? Nu, hai să facem...Eu m-am gândit aşa: dacă o punem într-un plic…

V. Cosma: Ok

procuror M. Negulescu: Şi o trimite un anonim.

V. Cosma: Unde?

procuror M. Negulescu: Aa…la DNA. Cu un scris pe calculator.

V. Cosma: Pe foi?

procuror M. Negulescu: Pe ce vrei tu, pe foi, pe stick, p**a mea, mi se rupe, din care să rezulte că este scrisul ăla…Sebastian Ghiţă….şi că în perioada aşa….

Că nu, astea ....vom face la fel.

V. Cosma: Bine, cum îi zice lui Lucică?

procuror M. Negulescu: Să ajungă acolo.

V. Cosma: Vine aşa.

procuror M. Negulescu: O anonimă.

V. Cosma:...Un om pe stradă şi hop ..fix ...

procuror M. Negulescu: O anonimă, da..

Iordache : Un cetăţean care e indignat

procuror M. Negulescu: Mai sunt şi alte lucruri care duc la asta, nu eşti numai tu pe strada asta.



ÎNREGISTRARE 6:

V. Cosma: E ok?

procuror-şef Lucian Onea: Da, e în regulă.

V. Cosma: Se vede …?

procuror-şef Lucian Onea: E în regulă, nu, nu se vede. D-aia îmi trebuie şi plicul.

V. Cosma: A trimis şi plicul.

procuror-şef Lucian Onea: Ok, e în regulă.

V. Cosma: V-am zis ..

procuror-şef Lucian Onea: E în regulă, e super bine.

V. Cosma: Da?

procuror-şef Lucian Onea: Da. Am găsit, e ok. Bun, şi o să fac în aşa fel să zică că, m-am gândit eu, chestia cu Alba cu asta........ e prea din zona aia şi o să fac cu zona Iasi, cu zona Moldovei.

procuror-şef Lucian Onea: Ca şi cum martorul ăla audiat e identificat în zona respectivă.

V. Cosma: Şi denunţul unde s-a depus?

procuror-şef Lucian Onea: Eu nu am denunţ la dosar, nu. La mine apare o declaraţie de martor, cu care l-am identificat eu undeva. E clar?

procuror-şef Lucian Onea: Nu e, discutăm, dacă e vreo problemă, o discutăm, da?

V. Cosma: Nu, atâta voiam să vad că a ajuns materialul, plicul l-a trimis.

procuror-şef Lucian Onea: E foarte bine aşa.

V. Cosma: E pe foi.....mă chemaţi şi-mi spuneţi: asta se vede bine, asta nu.

procuror-şef Lucian Onea: Da,da, da. Mie îmi trebuie pentru o constatare, să fac o constatare că e scrisul lui. Asta e toată treaba. Dar eu zic că dacă copia e bună, nu e. Aia se vede neagră (ref. cea venita prin fax). Se vede…nu e nicio problemă. E in regulă.



ÎNREGISTRARE 7:

V. Cosma: E aglomeraţie…..proaspete şi calde. (ref: tabele modificate fără dată)

procuror-şef Lucian Onea: Aşa.

V. Cosma: Şi toate celelalte ...

procuror-şef Lucian Onea: Aşa..

V. Cosma: Fără dată, fără nimic.

procuror-şef Lucian Onea: Aşa.

V. Cosma: E ok?

procuror-şef Lucian Onea: E bine.

V. Cosma: Plicul nu vi-l las.

procuror-şef Lucian Onea: Nu, am plicul.... ( ref: cel sosit prin poştă)

V. Cosma: Da, nu, zic plicul ăsta.

procuror-şef Lucian Onea: Nu, e ok. Gata! E în regulă.

V. Cosma: Aşa, vă întreabă Mircea ..i-aţi aprobat aia?

procuror-şef Lucian Onea: Îi dau astăzi, îi dau voie să plece. N-am apucat să fac, când pleacă el?

V. Cosma: Da, mulţumim. Vineri.

procuror-şef Lucian Onea: Pleacă vineri, azi suntem ...marţi.

V. Cosma: Marti.

procuror-şef Lucian Onea: Deci, îi dau voie să plece, poate să organizeze tot.

V. Cosma: Bine.

procuror-şef Lucian Onea: Nu ştiu dacă am timp să fac astăzi, dacă fac azi sau mâine. Îi dau voie să plece.

V. Cosma: Am înţeles, nu e problemă, dacă avem acord verbal ..

procuror-şef Lucian Onea: Nu e problemă. Deci, asta este.