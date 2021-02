Diana Șoșoacă a fentat Facebook după ce i-a fost închis contul. Ce soluție a găsit ca să facă din nou live-uri

"Am contul blocat de azi dimineață, doar eu și Trump mai suntem blocați pentru atitudinile noastre. În schimb, în noi se dă într-un hal fără de hal. Mi s-a spus că am fost blocată pentru că i-am spus unei doamne că are o față de doamnă de râd și curcile pe care le crește.

Având în vedere că dânsă mă înjurase inimaginabil și eu am reclamat-o pe ea", a povestit Diana Şoşoacă, într-o emisiune TV.

Şoşoacă: o să dau în judecată Facebook

În plus, senatoarea a anunțat că va da în judecată Facebook, deoarece nu este normal să blocheze conturile politicienilor.

"O să vorbesc cu colegul meu Chitic și o să fac ce a făcut și el, adică o să dau în judecată Facebook-ul. Știu că UE a condamnat cenzurarea de către aceste site-uri de socializare ale politicienilor, nu ai voie să faci acest lucru. (...) Eu nu mă opresc, dacă cineva crede că mă va opri, nu, așa mai mult mă ambiționează. Să aibă mare grijă cu mine!" , a declarat aceasta.

Apoi, a căutat soluții pentru a ține legătura cu urmăritorii săi de pe Facebook. Cea mai la îndemână s-a dovedit pagina personală a soțului său. Senatoarea a vorbit într-un live făcut pe contul care îi aparține soțului său, SiIvestru Șoșoacă.

Cu această ocazia a vorbit din nou despre purtatul măștii de protecție, despre dreptul copiilor de a se juca liberi fără a respecta regulile de distanțare fizică.

