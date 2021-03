Diana Șoșoacă denunță o tentativă de asasinat: Ne-au răsturnat, pe mine și fetița, cu mașină cu tot, într-un șanț de beton! | VIDEO

În pofida gravității acestor incidente, care s-ar fi petrecut anul trecut, conform celor susținute de Șoșoacă, aceasta a decis să nu depună plângere la autoritățile statului.

Diana Șoșoacă: Am un foarte mare curaj, mulțumesc lui Dumnezeu! Am trezit poporul!

Diana Șoșoacă: "Să știți un lucru: guvernelor, parlamentelor și conducătorilor de stat le este foarte frică de poporul trezit și unit. Pentru că poporul deține adevărata putere și este suveran. De ce sunt supărați ei pe mine? Pentru că am trezit poporul. Și pe lângă mine au venit și alții. Și nu sunt singură.

Diana Șoșoacă: Oameni din instituții și ministere îmi dau informații

Am foarte mare curaj și-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Le mulțumesc oamenilor din jurul meu - cum spuneți voi, sursele - care m-au ajutat și mă ajută.

Inclusiv în interiorul instituțiilor și ministerelor sunt oameni care ne-au ajutat cu informații pe care le-am folosit în instanță, anul trecut, împotriva amenzilor.

Diana Șoșoacă: Am fost împinse, eu și fetița, cu tot cu mașină, într-un șanț

Niciodată nu-i voi trăda pe acești oameni, pentru că efectiv și-au pus pielea-n băț ca să ajute un popor, iar repercusiunile asupra lor sunt cumplite ...

Ei nu mai au ce să-mi facă mie acum, pentru că am căpătat o notorietate atât de mare.

Fac o paranteză: anul trecut, eu cu fetița mea am fost răsturnate într-un canal de beton. Ne-au răsturnat cu mașină cu tot, pe o vreme ploioasă. Anul trecut, în august. Tocmai ca amenințare. Mie mi s-a intrat în casă, mi s-au tăiat toate firele."

Răzvan Dumitrescu: "Când s-a întâmplat asta?"

Diana Șoșoacă: "În august."

Răzvan Dumitrescu: "Tot în august. 2020."

Diana Șoșoacă: "După ce au văzut că am supraviețuit accidentului, mi-au intrat în casă, mi-au tăiat tot ce am avut eu la televizor. Mi-am găsit cărțile date pe jos. S-a umblat peste tot. Mi se transmite când am discuții, ce discut în casă. Eu știu cine mi-a intrat în casă. Îi aștept la cotitură. Știu că instituțiile statului sunt disfuncționale (...)

Nu voi face plângere pentru că nu am încredere nici în Poliție, nici în Parchet. Aceste instituții sunt disfuncționale. Primesc ordine, în cea mai mare parte, de la ăștia de sus."

Mic istoric al tentativelor de asasinat povestite public, de la Liviu Dragnea la Diana Șoșoacă

Pentru cei înclinați să uite istoria recentă, episodul narat, sâmbătă, la Antena 3, de Diana Șoșoacă, seamănă într-o anumită măsură cu cel semnalat de fostul lider PSD Liviu Dragnea,

În august 2018, acesta afirma că a fost ținta a patru asasini care urmăreau eliminarea sa fizică și care, pe timpul misiunii lor, s-au cazat la un hotel din București.

Liviu Dragnea, pe atunci șeful PSD și președintele Camerei Deputaților, a povestit la Antena 3 cum cei patru străini s-ar fi apropiat de el, iar unul dintre aceştia i-ar fi făcut semn că o să-l ucidă.

"Erau patru indivizi, erau îmbrăcaţi în haine închise la culoare. Au venit spre mine. Eu eram într-un restaurant. S-au oprit la câţiva metri, unul a făcut un gest de genul ăsta (n.r.- adică faptul că o să-l omoare). Unul a răspuns la telefon, apoi a închis telefonul şi au dispărut (...)

Ideea e că trebuie să dispar pur si simplu. Era o campanie coordonată împotriva mea. În partea a doua a lunii martie, această presiune a început să crească, iar eu să o simt agresiv.

De fiecare dată când ieşeam observam că sunt privit cu insistentă. Simţeam că sunt filat, urmărit, începusem să mă uit în spate şi să identificăm maşinile din spatele nostru", spunea, la momentul respectiv, Liviu Dragnea.

În afara declarațiilor făcute de liderul PSD, nimic nu a susținut scenariul celor patru asasini. Hotelul indicat de Dragnea drept reședință temporară a comandoului de ucigași a transmis, la vremea respectivă, următorul comunicat.

"Va mulțumim pentru mesajele postate astăzi. Va asigurăm că protecția și siguranță oaspeților și a vizitatorilor noștri este de importantă vitală pentru noi și că nu avem nicio evidență despre șederea la care s-a făcut referire recent în presă”, este mesajul transmis de Athenee Palace, pe o rețea de socializare.

