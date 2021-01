Diana Şoşoacă, la Sinteza Zilei: "Nu mă voi vaccina, sunt un om sănătos. Acest vaccin este un experiment". Atac şi la Raed Arafat

Diana Şoşoacă s-a pronunţat împotriva vaccinării anti-COVID, întrucât, crede ea, vaccinul este încă sub experiment doi ani de acum încolo şi companiile producătoare nu îşi asumă responsabilitatea în cazul apariţiei efectelor secundare severe la pacienţi. Senatoarea AUR l-a acuzat de proastă comunicare şi pe Raed Arafat, despre care a spus că se crede preşedintele ţării.

Se moare de multe alte boli în afară de COVID

"Se moare şi în afara caselor de bătrâni, se moare şi în afara COVID-ului şi se moare de multe alte boli în afară de COVID. Dacă nu avem autopsii nu putem şti cu certitudine că omul acela a murit de o boală provocată de COVID. Autopsiile sunt interzise de domnul doctor Raed Arafat, prin protocoalele pe care acesta le-a făcut. Dânsul dă vina pe Ministerul Sănătăţii, nu! Domnul Raed Arafat este cel care conduce absolut tot pe vreme de pandemie. Nu mai avem nici preşedinte, domnul Raed Arafat este preşedinte.

Se moare, în primul rând, în spitale. Eu nu am auzit care este este procentul de morţi la domiciliu din cauză de COVID-19. Ministerul Sănătăţii mi-a răspuns că nu are asemenea date. Cum ajungi în spital, cum ajungi la ATI şi mori de COVID. Se moare foarte mult din cauza bolilor persoanelor care nu mai sunt primite în spital de luni bune, din cauza urgenţelor care sunt condiţionate de efectuarea unui test SARS-Cov-2, în condiţiile în care actul medical nu poate fi condiţionat de nimic şi nici nu poate fi impus.

Atunci când există o urgenţă, medicii trebuie să-şi asume şi să intervină, toate bolile grave au întâietate şi ar trebui ca spitalele să îşi deschidă porţile şi să-i primească pe aceşti bolnavi. În starea de urgenţă, bolnavii cronici nu au avut unde să se îngrijească, au stat la domiciliu", a spus avocata Diana Şoşoacă, senator AUR, la emisiunea Sinteza Zilei de la Antena 3.

Am o minte sănătoasă, 'Mens sana in corpore sano'

Întrebată de Mihai Gâdea care este poziţia ei vis-a-vis de vaccinarea anti-COVID, Diana Şoşoacă a răspuns: "Ştie toată lumea, nu mă voi vaccina, nu am de ce, sunt un om sănătos, deşi medicii spun anumite lucruri, eu cred în Dumnezeu şi în mine, în puterea mea de a merge mai departe. Am o minte sănătoasă, 'Mens sana in corpore sano'. Vă intreb.. Ce se întâmplă în China unde SARS-Cov-2 a dispărut înainte de vaccinare? Deşi la început vedeam tot felul de filme cu chinezi care cădeau din picioare şi murea de COVID pe stradă, deodată, China şi-a revenit la normal fără să fie pusă problema vreunei vaccinări. Dumneavoastră nu vă puneţi problema? Nu au niciun vaccin. Vaccinul lor e inteligenţa"

"Eu nu mă voi vaccina şi nici nimeni din familia mea şi vă spun şi de ce. Până în 2023, acest vaccin este pus sub experiment. De ce nu se fac testări alergice, înainte de vaccin? Înainte să faci un vaccin trebuie să faci nişte teste să vezi dacă omul acela are reacţii la componentele vaccinului. Eu nu am văzut până acum aşa ceva. Având în vedere că este vorba de un experiment, conform legislaţiei internaţionale, sunt obligaţi medicii şi centrele de vaccinare să informeze fiecare pacient cu privire la efectele adverse. Mă întreb de ce companiile care au produs acest vaccin nu îşi asumă răspunderea, din contră răspunderea cade asupra pacientului sau a guvernului", a concluzionat senatoarea AUR.