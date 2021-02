Anunţul aşteptat de toţi bucureştenii! Directorul Termoenegetica, despre avariile care au lăsat zecii de mii de oameni în frig

Vremea se va shimbă dramatic în următoarea perioadă, mai exact în noaptea de vineri spre sâmbătă, când temperaturile vor scădea până la -10 grade Celsius.

În pragul gerului siberian care se va instala în România, zeci de mii de bucureşteni nu au apă caldă şi căldură în case.

Mai multe strazi din Capitală sunt incluse pe o listă a avariilor care se actualizează permanent.

Până atunci, oamenii sunt nevoiţi să găsească surse alternative de încălzire ca să facă faţă gerului care se anunţă în zilele urmatoare.

Adrian Gîtlan, directorul general adjunct de la Termonergetica, a anunţat în exclusivitate la Antena 3 că toate avariile din Capitală vor fi remediate.

''Am primit și noi informarea aceaata privind starea vremii. În ultimele trei zile, adică astăzi, ieri și alaltăieri când a fost mai cald afară, am intervenit la ultimele avarii pe care le aveam descoperite și le-am remediat sau sunt în curs de remediere. Toate avariile se vor remedia în cursul zilei de astăzi, nu rămâne nicio avarie peste noapte. Suntem pregătiți în cazul în care vor mai apărea alte avarii în zilele următoare, să intervenim de urgență, dar sperăm să nu fie cazul. În momentul de față noi suntem pregătiți. De la toate cele patru CET-uri din Bucureşti primim temperaturi în parametri. Pe lângă aceste CET-uri mari mai există un CET privat şi un alt CET care ne aparţine nouă, CET Casa Presei, acestea funcţionând în parametri. Deci în acest moment sunt patru CET-uri mari şi două CET-uri mici care sunt în funcţiune (...) Cnform datelor de la acest moment, începând din această seară, nu vor fi opriri absolut nicăieri în Municipiul Bucureşti. Dacă vor apărea avarii, atunci vom interveni cu maximă celeritate cum am făcut întotdeauna, dar doar în cazul în care vor apărea avarii'', a anunţat Adrian Gîtlan, în exclusivitate la Antena 3.

