Directorul Unifarm a plecat de la conducere! Cornel Ionuţ Ionescu, demascat de Antena 3

Reacţia directorului Unifarm, Cornel Ionuţ Ionescu, vine după ce în urmă cu două săptămâni jurnaliştii Antena 3 au dezvăluit că în depozitele principalului furnizor medical din România zac echipamente în valoare de 800 milioane lei.

Pe 7 octombrie, Antena 3 a difuzat, cu titlu de anchetă, informația potrivit căreia în depozitele Unifarm se află blocate cantități uriașe de materiale ce ar putea fi folosite în lupta cu epidemia de coronavirus. Astfel, în posesia Unifarm s-ar afla aproape 25 de milioane de măști de protecție, peste 3 milioane de combinezoane, circa 6.000 de doze de Plaquenil, mii de kit-uri de testare COVID-19 și peste 200 de ventilatoare.

În materialul Antena 3, un martor cu identitate protejată a acuzat ministerul Sănătății că știe de existența acestor stocuri și totuși „din cauza unor interese obscure” face noi achiziții.

În contextul pandemiei, Unifarm, companie a statului român, a devenit în aprilie 2020 una dintre instituțiile cheie în încercarea de a stopa avalanșa Sars-Cov-2.

Dezvăluirile Antena 3 despre situaţia din Unifarm

"Telefoanele sunau practic din toată țara și plângeau la telefon pentru că nu au materiale anti-COVID. Noi practic nu am avut casă, n-am avut masă, n-am avut nimic, am stat, am dormit pe acolo, ne-am spălat la chiuvetă, am mâncat de pe unde am apucat. Cam asta a îmsemnat Unifarmul, nu exista zi, noapte, nu exista șef, subordonat, nu exista subaltern, eram toți la fel.

Veneau TIR-uri cu marfă și plecau TIR-uri cu marfă", a declarat sub protecția anonimatului un angajat al Companiei Naționale Unifarm. Acesta a ales să-și protejeze identitatea pentru că mai nou compania statului s-a transformat într-un sistem obscur în care cine nu respectă regulile absurde, impuse cu forța, pleacă.

"A început să o ia la vale în sensul că au început să cam stopeze importurile de medicamente, au început să apară presiuni, a început să se schimbe conducerea și odată cu conducerea și cei care erau pe lângă, au început presiunile asupra oamenilor, oamenii nu au rezistat, alții au plecat. După părerea mea este o concediere mascată ceea ce se întâmplă acum la Unifarm, lucru care poate fi dovedit prin atâția oameni care au plecat", a mai spus același angajat Unifarm.