Doi muncitori din Sri Lanka au fost prinși sub un mal de pământ la Găneasa, în Ilfov. Pompierii încearcă să-i scoată

sursa foto: ISU București-Ilfov

Doi muncitori din Sri Lanka au fost surprinși, miercuri, de un mal de pământ care s-a surpat peste ei în timp ce săpau o groapă pe marginea drumului, în localitatea Găneasa, din județul Ilfov. Pământul i-a acoperit aproape în totalitate.

Pompierii de la ISU București-Ilfov au intervenit de urgență, iar în acest moment se lucrează pentru scoaterea celor doi bărbați. Unul dintre muncitori este vizibil, în timp ce al doilea se află încă sub malul de pământ.

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„Intervenim pe strada Ștefan cel Mare din localitatea Găneasa pentru extragerea a două persoane surprinse ca urmare a surpării unui mal de pământ la nivelul unui canal tehnic. În momentul de față a fost identificată una din cele două persoane implicate, iar echipajele de intervenție ajunse la fața locului lucrează pentru extragerea acesteia, concomitent cu stabilizarea malului de pământ și cu demararea procedurilor de căutare a celei de a doua persoane”, au transmis reprezentanții ISU București-Ilfov.

Aceștia au mai precizat că se intervine cu „Detașamentul Special de Salvatori, două autospeciale de stingere cu apă și spumă, Containerul Multirisc și patru echipaje de prim ajutor”.

Operațiunea de salvare este în desfășurare.

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