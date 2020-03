Sute de români din Italia sunt aduși în Constanța și izolați în hoteluri din Mamaia

Pasagerii vor fi preluați sub pază de pe Aeroportul "Mihail Kogălniceanu" și transportați la hoteluri din Mamaia, unde vor sta în carantină 14 zile.

Prima aeronavă aterizează la ora 10.30 (ora României) cu aproximativ 120 pasageri la bord. A doua aeronavă va ajunge la ora 12.00 (ora României) cu aproximativ 189 pasageri la bord.

"Aeronavele sunt înregistrate in regim de zbor regulat in scopul repatrierii cetățenilor romani in contextul COVID 19 prin vânzare de bilete de către compania BLUE AIR. Datele privind orele de operare cât și numărul de pasa feri mai pot suferi modificări", a precizat șeful punctului de frontieră de la aeroportul "M. Kogălniceanu".

Ministerul Afacerilor Externe a transmis prin intermediul unui comunicat că zborurile fac parte din efortul instituției de a facilita întoarcerea în țară a româniolor din zonele afectate de noul coronavirus.

"În continuarea eforturilor susținute pentru facilitarea revenirii în țară a unor cetățeni români aflați cu titlu temporar în străinătate și care au fost afectați de măsurile întreprinse de statele europene pentru gestionarea și prevenirea epidemiei de COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor au identificat mai multe variante de transport aerian care vor permite revenirea în țară a cetățenilor români, nerezidenți, care sunt lucrători sezonieri, afectați de restrângerea drastică a activităților economice în care erau angrenați în Italia, precum și a cetățenilor români care se află în Italia în situații deosebite, fără posibilități reale de a continua prezența pe teritoriul italian, ceea ce impune repatrierea acestora în cel mai scurt timp.

Detaliile privind organizarea acestor curse de tip charter vor fi comunicate în timp util cetățenilor români care se încadrează în criteriile enunțate mai sus.

O primă cursă va fi organizată dinspre Torino la data de 21 martie 2020.

Reînnoim apelurile făcute anterior privind evitarea oricăror călătorii externe care nu sunt absolut esențiale și recomandarea ca turiștii sau cetățenii români aflați temporar în străinătate să revină de urgență în țară.

„Totodată, facem apel la cetățenii români de a da dovadă de înțelegere și responsabilitate și de a evalua în mod responsabil oportunitatea călătoriilor în străinătate în acest moment. Astfel de călătorii pot antrena riscuri majore, periclitând siguranța cetățenilor și posibilitatea acestora de revenire în țară. De asemenea, facem apel la cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate de a respecta cu strictețe recomandările autorităților din aceste state și subliniem că deplasările către România nu sunt recomandate. Aceste deplasări pot fi afectate de restricțiile impuse de statele de tranzit și pot constitui un factor suplimentar de propagare a infecției cu COVID-19, punând astfel în pericol siguranța celor de acasă” au declarat reprezentanții MAE.