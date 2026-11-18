Două persoane au fost rănite în urma cutremurului de 5,7 de miercuri dimineață. Apel DSU: Păstrați-vă calmul

1 minut de citit Publicat la 04:02 18 Noi 2026 Modificat la 04:02 18 Noi 2026

Două persoane au fost rănite în urma cutremurului de 5,7 de miercuri dimineață FOTO: Getty Images

Două persoane au fost rănite în urma cutremurului de de 5,7 produs miercuri dimineață, în zona seismică Vrancea. Seismul a provocat mai multe incidente în județele Galați și Buzău

Potrivit informațiilor transmise de autorități, la nivelul județului Galați au fost înregistrate șapte apeluri prin numărul unic de urgență 112. O persoană a fost rănită după ce a fost lovită de ușa unui dulap în timpul evacuării, iar alte persoane au suferit atacuri de panică.

Un alt incident s-a produs în municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău, unde o femeie a fost rănită după ce mai multe elemente de mobilier au căzut peste ea.

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a transmis:

„În urma evenimentului, la nivelul județului Galați au fost înregistrate 7 apeluri prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112.

Din informațiile primite până în acest moment:

- O persoană a fost rănită după ce a fost lovită de ușa unui dulap în timpul evacuării;

- Au fost semnalate și persoane care au suferit atacuri de panică.

De asemenea, în municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău, o femeie a fost rănită după ce elemente de mobilier au căzut peste aceasta.

Echipajele operative continuă misiunile de recunoaștere și evaluare în teren, pentru identificarea eventualelor efecte ale seismului și acordarea sprijinului necesar persoanelor afectate.

Recomandăm populației să își păstreze calmul și să respecte măsurile de protecție specifice în cazul producerii unui cutremur”.