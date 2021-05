Dosarul Dragnea-Trump: Două personaje celebre, "iertate" de DNA

Primul nume era rostit chiar de Liviu Dragnea când el făcea anunţul legat de existenţa dosarului, adresându-i-se lui Călin Popescu Tăriceanu.

"Apropo, Călin (Popescu Tăriceanu – n.r), știi că ne-a mai făcut un dosar? O veste tristă, așa, de ziua Vioricăi. La mine e legat de vizita în SUA de anul trecut.

Eu îi spun domnului Uncheșelu (procurorul DNA Jean Uncheşelu – n.r.) să meargă în continuare, dar îi spun și unde ajunge – la un ambasador.

Dragnea, referire la ambasadorul George Maior

Și să văd dacă îl țin genunchii, că, dacă nu, are o mare problemă", declara Liviu Dragnea în ședința Consiliului Național al PSD, din decembrie 2018.

Dragnea se referea, cel mai probabil, la George Maior care a fost audiat ulterior ca martor.

Acum, însă, numele lui a dispărut din comunicatul DNA.

"1. DRAGNEA NICOLAE-LIVIU, aflat în stare de deținere, la data faptelor președinte al Camerei Deputaților și președinte al unui partid politic, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de:

- trafic de influență (două fapte),

- folosire a influenței sau autorității de către o persoană care deține o funcție de conducere într-un partid, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite,

2. PERSOANĂ FIZICĂ, om de afaceri, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de cumpărare de influență,

3. DOUĂ PERSOANE FIZICE, oameni de afaceri, în sarcina cărora s-a reținut infracțiunea de complicitate la cumpărare de influență,

4. DIMITRESCU GHEORGHE, la data faptei consilier parlamentar, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de cumpărare de influență", se arată în comunicatul DNA, transmis luni presei.

Sorin Grindeanu nu mai are nicio calitate în dosarul Dragnea-Trump

Al doilea personaj care nu apare în comunicatul DNA este premierul de atunci, Sorin Grindeanu. În acest moment, el nu are nicio calitate.

"Eu am plecat la Washington DC la o zi după Liviu Dragnea, întrucât am avut activitate la Guvern. Am fost însoţit în SUA de un aghiotant din cadrul SPP.

La aterizare în Washington am fost preluat de Secret Service şi am fost condus la hotel unde era deja cazat Liviu Dragnea. La intrarea în hotel am fost aşteptat de Liviu Dragnea şi George Maior, ambasadorul României în SUA.

Liviu Dragnea mi-a spus să mă schimb de urgenţă în costum întrucât trebuie să ne deplasăm în cel mai scurt timp la o recepţie. (...).

"A doua zi am constatat din presa din România că a fost mediatizat evenimentul la care participasem în seara precedentă, întrucât Liviu Dragnea publicase pe pagina de Facebook mai multe poze.

Grindeanu, audiat de două ori ca martor în dosar

Am sesizat că în presă s-a vehiculat ideea că vizita noastră a fost facilitată de Elliot Broidy şi că a fost contracost. Liviu Dragnea mi-a spus că nu s-a plătit niciun ban pentru acea vizită şi că noi suntem invitaţi" (...).

"În zilele următoare am participat la mai multe evenimente din cadrul ceremoniei de învestire a preşedintelui Donald Trump.

La toate dintre aceste evenimente am participat împreună cu Liviu Dragnea. La unele dintre ele m-am întâlnit şi cu ambasadorul României în SUA, George Maior (...)", spune Sorin Grindeanu, în declaraţia de martor.

De asemenea, el mai spune că a fost audiat de două ori ca martor în dosar.

