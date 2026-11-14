Două tramvaie s-au ciocnit într-o intersecție din București. O persoană a ajuns la spital, iar circulația a fost blocată

Modificat la 09:52 14 Noi 2026

Publicat la 09:09 14 Noi 2026

1 minut de citit Publicat la 09:09 14 Noi 2026 Modificat la 09:52 14 Noi 2026

Cele două tramvaie s-au ciocnit în intersecția dintre Calea 13 Septembrie și Șoseaua Progresului. Foto: Antena 3 CNN

Două tramvaie s-au ciocnit pe Calea 13 Septembrie, în această dimineață. În urma incidentului, o persoană a fost rănită și a ajuns în spital. Ambele garnituri au fost avariate, iar circulația a fost blocată pe cinci linii STB.

Cele două tramvaie s-au ciocnit în intersecția dintre Calea 13 Septembrie și Șoseaua Progresului.

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Potrivit primelor informații, accidentul ar fi fost provocat de o defecțiune la macazul electric din intersecție, pus în funcțiune în urmă cu doar câteva zile. Unul dintre tramvaie ar fi fost lovit de macaz și, ulterior, a ajuns pe linia celuilalt tramvai, care venea din sens opus.

Cele două s-au lovit frontal și au fost serios avariate.

În urma impactului, o persoană a ajuns la spital și se află în stare stabilă.

Incidentul a afectat atât circulația tramvaielor, cât și traficul rutier din zonă.

Cinci linii de tramvai au fost blocate, iar circulația mașinilor a fost restricționată temporar.

Reprezentanții STB au intervenit pentru îndepărtarea garniturilor și eliberarea căii de rulare. Unul dintre tramvaie a fost deja retras din intersecție, iar echipele lucrează pentru reluarea circulației în condiții normale.

Autoritățile au deschis acum o anchetă pentru a stabili cauza exactă a accidentului.