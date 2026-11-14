Două tramvaie s-au ciocnit într-o intersecție din București. O persoană a ajuns la spital, iar circulația a fost blocată

Două tramvaie s-au ciocnit pe Calea 13 Septembrie, în această dimineață. În urma incidentului, o persoană a fost rănită și a ajuns în spital. Ambele garnituri au fost avariate, iar circulația a fost blocată pe cinci linii STB.
Cele două tramvaie s-au ciocnit în intersecția dintre Calea 13 Septembrie și Șoseaua Progresului.
Potrivit primelor informații, accidentul ar fi fost provocat de o defecțiune la macazul electric din intersecție, pus în funcțiune în urmă cu doar câteva zile. Unul dintre tramvaie ar fi fost lovit de macaz și, ulterior, a ajuns pe linia celuilalt tramvai, care venea din sens opus.
Cele două s-au lovit frontal și au fost serios avariate.
În urma impactului, o persoană a ajuns la spital și se află în stare stabilă.
Incidentul a afectat atât circulația tramvaielor, cât și traficul rutier din zonă.
Cinci linii de tramvai au fost blocate, iar circulația mașinilor a fost restricționată temporar.
Reprezentanții STB au intervenit pentru îndepărtarea garniturilor și eliberarea căii de rulare. Unul dintre tramvaie a fost deja retras din intersecție, iar echipele lucrează pentru reluarea circulației în condiții normale.
Autoritățile au deschis acum o anchetă pentru a stabili cauza exactă a accidentului.