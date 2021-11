Dr. Beatrice Mahler: ”Pacientul cu Covid ar trebui să aibă dreptul la tratament gratuit”

„Vorbim de o boală care implică sănătatea publică. În acest moment orice afecțiune care are risc contagios, care afectează inclusiv populația vaccinată, nu ar trebui să plătească. Bolnavul din România are dreptul la sănătate, are acest drept asigurat de către stat. Așa cum pacientul cu tuberculoză are dreptul la tratament gratuit, și pacientul cu Covid ar trebui să aibă dreptul la tratament gratuit”, a declarat Beatrice Mahler la Antena 3.

Afirmațiile doctorului vin în contextul în care propunerea ca nevaccinații să își plătească tratamentul Covid a fost făcută în Comisia de Sănătate.

Ideea a fost susținută de Nelu Tătaru, fostul ministru al Sănătății.

„Prin derogarea de la normele legale în vigoare, persoanele prevăzute la art. 5, care sunt testate pozitiv și necesită spitalizare pentru tratamentul COVID-19, achită cheltuielile de spitalizare.

După expirarea perioadei prevăzută la alin.5, costurile privind testarea împotriva SARS CoV-2 sunt suportate de către personalul din cadrul unităților publice și private prevăzute la art.1 și 2”, a spus Nelu Tătaru.

Profesorul Alexandru Rafila consideră că implementarea acestei propuneri ar descuraja prezentarea pacienților la spital.

„În mod evident nu am fost de acord și cred că au înțeles și partenerii noștri de discuție că plata serviciilor medicale de nevaccinați este exclusă. Este exclusă și din punct de vedere medical, ar accentua problemele legate de prezentarea la spital, tardivă, a celor care sunt infectați, or noi vrem că pacienții să se prezinte cât mai repede la spital și asta (propunerea PNL, n.red) e o barieră", a spus Rafila.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal