Actorul Dragoș Bucur răspunde criticilor, după ce a anunţat că nu se vaccinează şi nu poarta mască

Dragoș Bucur a recunoscut, miecuri, că este prima dată când este criticat la scară atât de mare. El a subliniat că nu susţine că decizia de a nu se vaccina este cea corectă, dar susţine şi apără libertatea de a lua singur această decizie.

"Este prima oara cand sunt injurat la o scara atat de mare si sunt dator sa raspund atat injuraturilor cat si incurajarilor.

Cativa prieteni m-au sunat sa ma intrebe de ce nu tac, de ce a trebuit sa spun ce gandesc. Ei bine, aceasta intrebare este raspunsul la ea insasi. Am spus ce gandesc pentru ca oamenii au ajuns (iar) sa aleaga varianta in care tac si pastreaza pentru ei si familiile lor ceea ce cred, de teama ca nu cumva sa fie linsati public si ostracizati si sa nu isi piarda locurile de munca, prietenii, relatiile si sursele de venit. Acesta este un rezultat bine cunoscut obtinut cu mijloace noi.

Mi-a fost teama de reactia pe care impartasirea parerilor mele ar putea sa o nasca, apoi mi-a fost rusine de aceasta teama si de gandul meschin ca “E mai bine tac decat sa spun ce cred”. Cum de obicei aleg sa fac exact lucrurile de care imi e cel mai frica, asta am facut si acum", a spus actorul Dragoş Bucur pe Facebook.

Dragoş Bucur: "Nu încurajez pe nimeni să nu poarte masca, dar nu sunt de acord cu aceasta ordonanţă militară"

Celor ce aleg sa injure si sa atace ii sfatuiesc sa se gandeasca la faptul ca in curand s-ar putea sa fie ei cei care nu vor mai avea libertatea de a exprima (sau chiar ataca) nici o idee sau o parere. Cred ca ne apropiem de acel moment si nu vreau sa particip la crearea lui.

Nu sustin ca decizia de a nu ma vaccina este cea corecta, dar sustin si apar libertatea de a lua singur aceasta decizie. Nu incurajez pe nimeni sa nu poarte masca, dar nu sunt de acord cu aceasta ordonanta militara si consider ca traiesc intr-o societate in care inca am voie sa nu fiu de acord cu guvernul si cu deciziile lui si sa imi exprim public acest dezacord", a mai spus actorul Dragos Bucur pe Facebook.

Dragoş Bucur: "Cred in Dumnezeu si in libertatea de expresie, sunt sustinator al luptei impotriva discrimarii"

"Stiu sigur ca mai sunt oameni care gandesc ca mine, dar fie le este teama sa se exprime public, fie prefera sa stea departe de online.

Sunt un om cu familie, sunt artist, cred in Dumnezeu si in libertatea de expresie, sunt sustinator al luptei impotriva discrimarii si astea sunt valorile dupa care ma ghidez in viata.

PS-acum imi e teama sa citesc toate comentariile de la postarea precedenta, dar trec eu si peste teama asta", a conchis actorul Dragoş Bucur pe Facebook.

Actorul Dragoș Bucur, mesaj în plină pandemie: "Nu mă vaccinez și nu port mască! Înjurați-mă"

"În cazul în care nu aveți pe cine să înjurați: nu mă vaccinez și nu port mască", a scris Dragoş Bucur, marţi seara, pe pagina de Facebook, inflamând astfel mediul online.

Dragoș Bucur a fost infectat cu virusul Sars CoV-2 în septembrie 2020.

Dragoş Bucur, bolnav de COVID anul trecut

Actorul a avut o formă uşoară a bolii.

"Am făcut o formă ușoară a bolii, ca o gripă. Acum sunt împreună cu familia și ne simțim bine. Sper ca toate rezultatele colegilor să fie bune și evident că aștept reluarea filmărilor (...).

A fost un sezon plin de emoție și mi-aș fi dorit evident să nu fie necesară acestă întrerupere, dar sunt convins că vom trece extrem de repede și peste această situație (...).

Le doresc tuturor sănătate!", spunea Dragoș Bucur la acea vreme.

De altfel, informația a fost confirmată și de oficialii Pro TV.

