CEO de companie românească, mesaj dur pentru Ludovic Orban

„Domnule Premier, mergeti la Codlea, Fagaras, Tarnaveni, Slobozia, Tg. Mures, Rm. Valcea, Dej, Baia Mare, etc., etc., o sa vedeti cum o data fala fabricilor chimice din Europa zac acum partial sau total inchise. Nu le-a inchis neparat faptul ca au intrat in mainile unor investitori care vedeau in locul lor mall-uri si cartiere de locuinte, cat mai ales povestea cu mediul, poluarea, industria verde. A prins bine aceasta poveste in Romania post aderare in 2007, guvern dupa guvern au inghitit-o si au impins la inchidere fabricile chimice, pentru ca pasamite erau neconforme cu cerintele Uniunii Europene. Am adoptat imediat legi ale UE renuntand la suveranitatea economica, ignorand nevoile noastre strategice si nestiutori de faptul ca toate tarile din valul de aderare anterior au cerut perioade de tranzitie de 10-15 ani pentru a-si repozitiona industria chimica; si chiar au reusit, cel mai bun exemplu fiind Polonia, care si-a pastrat practic intacta industria chimica. Iata alt exemplu de salvgardare a interesului national strategic: Polonia a ramas in afara acordului privind neutralitatea carbonului pana in 2050, iar Cehia si Ungaria l-au primit cu reticenta.

Domnule Premier, trebuie sa iesim din zona promisiunilor si angajamentelor si declaratiilor politice si sa stabilim, dupa automotive, care este a doua mare industrie de valoare adaugata pe care trebuie s-o construim strategic pentru urmatorii 10-15 ani.

Cand terminam cu IMM-urile si HORECA, haideti sa ne uitam un pic si la industria chimica, care a dat jumatate din deficitul comercial la bunuri din 2019. Iata o sugestie. Din cele 30 miliarde Euro pe care le primim de la UE pentru redresare post-pandemie, dati cate 100 milioane la 10-15 combinate chimice din tara pentru re-tehnologizare, conformari de mediu si largire de portofoliu si stabiliti ca obiectiv strategic ca pana in 2030 Romania sa nu mai aiba deficit din zona de chimie. Va asigur ca daca vom construi o infrastructura industriala chimica atunci industria sanatatii, cosmetica, agricola si de constructii vor urma, ca o reactie in lant”, susține Dragoș Damian.

CEO de companie românească, mesaj dur