Drone detectate lângă granița cu Ucraina, armata a ridicat două aeronave F-18. Mesaj Ro-Alert în Tulcea

<1 minut de citit Publicat la 07:28 06 Oct 2026 Modificat la 07:28 06 Oct 2026

Drone detectate lângă granița cu Ucraina, armata a ridicat două aeronave F-18. Foto: Getty Images

Ministerul Apărării Naţionale a informat că, în noaptea de luni spre marţi, sistemul de supraveghere radar a detectat două ţinte aeriene în spaţiul aerian ucrainean, lângă frontiera fluvială cu România.

Două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, se arată într-un comunicat de presă al MApN.

Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul şi estul judeţului Tulcea, iar la ora 2:20 a fost transmis un mesaj RO-ALERT.

Nu au fost detectate pătrunderi în spaţiul aerian naţional, a precizat sursa citată.



Alerta aeriană a încetat la ora 3:14.