Dumitru Manea (Miron Manega) a fost suspendat din funcția de vicepreședinte al UZPR, după ce a fost acuzat de propagandă rusă.

Sursa foto: Facebook/ UZPR

Pe 29 aprilie, a avut loc o întâlnire a Consiliului Director al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, la care au fost invitați să participe toți membrii săi. Din cei invitați, au fost prezenți nouă membri ai Consiliului, iar în calitate de invitat s-a alăturat și Dan Constantin, președintele Comisiei de Atestare Profesională. Pe ordinea de zi s-au aflat două puncte principale de discuție: raportul recent al Juriului de Disciplină, Onoare și Arbitraj și comunicatul nr. 9 privind relațiile cu Federația Rusă, semnat printre alții și de Dumitru Manea (cunoscut și ca Miron Manega).

Raportul Juriului de Disciplină propunea suspendarea lui Dumitru Manea din funcția de vicepreședinte al UZPR și din calitatea de membru al Consiliului Director, motivând că declarațiile publice recente ale acestuia sunt considerate "incompatibile cu funcția de membru al Consiliului Director și cu cea de vicepreședinte al UZPR".

Fiecare membru prezent și-a exprimat punctul de vedere asupra impactului pe care recentul comunicat și declarațiile lui Dumitru Manea l-ar putea avea asupra Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.

După o dezbatere, majoritatea membrilor Consiliului Director au susținut propunerea Juriului de Disciplină, votând pentru suspendarea lui Dumitru Manea din cele două funcții în cadrul UZPR.

”Propaganda rusă vine în toate formele, de la astrologi și prezicători până la cercetători. Dreptul la libera exprimare implică și responsabilitate. Am citit cu durere scrisoarea care face apel la Vladimir Putin. În joc este interesul UZPR – asta am acceptat, din punct de vedere moral, atunci când am fost desemnați membri ai Consiliului Director al UZPR”, a spus Iuliana Gorea Costin, potrivit uzpr.ro.

La rândul său, Mircea Pospai a punctat necesitatea ca UZPR „să se delimiteze ferm, oficial, de poziția exprimată în această scrisoare către Federația Rusă”, același aspect fiind afirmat și de Nicolae Băciuț: „Mă delimitez fără echivoc de orice formulă de a-i solicita sprijin lui Vladimir Putin sau de a intra în orice fel de dialog cu el”.

Claudius Dociu a fost de acord – „Ar fi foarte util un mesaj public de delimitare de acest mesaj către Federația Rusă” – iar Răzvan Onesa a calificat ca „inacceptabil” demersul lui Miron Manega. Generalul (r.) Gheorghe Văduva a fost de părere că „este extrem de grav că Miron Manega a făcut aceste afirmații în calitate de membru al Consiliului Director și de vicepreședinte al UZPR”.

În urma discuțiilor, s-a luat în considerare propunerea Juriului de Disciplină, Onoare și Arbitraj, iar Mădălina Corina Diaconu, secretarul general al UZPR, a propus votarea suspendării lui Miron Manega din funcția de vicepreședinte al UZPR. Propunerea a fost adoptată cu șapte voturi "pentru", un vot "împotrivă" și o abținere. Cu toate acestea, întrucât statutul actual al UZPR nu conține prevederi clare referitoare la suspendarea unui membru al Consiliului Director, Miron Manega rămâne în continuare membru al acestui consiliu.

În încheierea ședinței Consiliului Director al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, președintele Sorin Stanciu a comunicat că în prezent UZPR numără 4.658 de membri, din care 225 s-au înscris începând cu anul 2024. De asemenea, conducerea Uniunii planifică două reuniuni regionale viitoare, una în Cluj și una în Slatina, și pregătește cu responsabilitate Adunarea Generală pentru alegerea noilor structuri de conducere, programată să aibă loc la București în a doua decadă a lunii iulie 2024, unde delegații vor participa fizic.