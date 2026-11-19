După 30 de ani, o meserie își schimbă numele în România. Ce denumire a aprobat Ministerul Muncii în loc de "femeie de serviciu"

1 minut de citit Publicat la 17:46 19 Noi 2026 Modificat la 17:48 19 Noi 2026

Nu vom mai spune "femeie de serviciu". Ministerul Muncii schimbă denumirea acestei meserii în România. Sursa foto: Getty Images

Denumirea de "femeie de serviciu" devine istorie. Ministerul Muncii a avizat schimbarea denumirii în "lucrător în servicii de curăţenie", pentru ca meseria să nu mai fie asociată doar cu femeile. Schimbarea vizează aproape 77.000 de contracte de muncă active. Potrivit inițiatorilor campaniei, noua denumire poate fi utilizată în contractele individuale de muncă încheiate de acum înainte, chiar dacă modificarea nu a fost încă publicată în Monitorul Oficial.

După mai bine de trei decenii, denumirea de "femeie de serviciu" urmează să dispară din lista oficială a meseriilor din România. Acest lucru se întâmplă după ce Ministerul Muncii a dat un aviz favorabil pentru schimbarea denumirii în "lucrător în servicii de curăţenie".

Totul a pornit de la campania "Curăţenia nu are gen", care a strâns peste 7.000 de semnături, în speranţa de a elimina stereotipurile şi discriminarea de gen din legislaţia muncii.

Petiția oficială lansată pe platforma Asociației ANAIS şi s-a remarcat printr-o susținere organică de amploare în mediul digital, unde creatori de conținut, personalități publice și lucrători din domeniul curățeniei au preluat gestul simbolic al campaniei: ștergerea vechiului termen discriminatoriu cu un burete Vileda și înlocuirea lui cu denumirea incluzivă, conform Agerpres.

Poveștile reale ale femeilor și bărbaților care practică această meserie au demonstrat că munca de curățenie este o profesie onorabilă, care merită respect, nu etichete discriminatorii.

"Limbajul oficial construiește mentalități. Decenii la rând, denumirea «femeie de serviciu» a întărit ideea că munca de curățenie este responsabilitatea femeilor, o muncă prea puțin apreciată și adesea slab plătită. Schimbarea denumirii în «Lucrător în servicii de curățenie» elimină o etichetă care întreține stereotipurile și inegalitățile dintre femei și bărbați. Demnitatea oamenilor care fac această muncă a existat întotdeauna; era timpul ca și limbajul oficial să o respecte. Le mulțumim celor peste 7.000 de persoane care s-au mobilizat și au semnat petiția pe site-ul Asociației ANAIS. Vocea lor a contat. Pentru noi, această reușită este un pas într-un demers mai larg: o societate în care femeile sunt în siguranță, sunt respectate și au aceleași oportunități ca bărbații", a declarat Carmen Nemeș, președinta Asociației ANAIS.

Astfel, această schimbare vizează peste 76.000 de contracte active. Potrivit iniţiatorilor acestei campanii, termenul de "lucrător în servicii de curăţenie" poate fi de folosit în viitoarele contractele de muncă, deşi, momentan, n-a fost publicat în Monitorul Oficial.