Planuiesti sa iesi pe partie? Iata ce echipament ski iti poate asigura confortul!

Evident, pe langa echipamentul sportiv propriu-zis, ai nevoie si de piese vestimentare si accesorii corespunzatoare pentru a putea schia confortabil si in siguranta. Astfel, daca esti incepator, descopera in randurile de mai jos ce echipament ski este necesar iesirilor pe partie!

Schiuri, clapari si bete de ski

Acesta este echipamentul sportiv propriu-zis. Daca inca nu stii cum “te intelegi” cu distractia pe partie, cea mai buna recomandare este sa testezi toate aceste senzatii inainte sa cumperi propriul echipament. Sunt foarte multe centre de inchirieri echipament ski in statiunile montane, asadar vei gasi cu usurinta tot ce ai nevoie.

Geaca si pantalonii de ski

“Daca am o geaca calduroasa, inseamna ca o pot folosi in orice situatie”. Nu e chiar asa. De cele mai multe ori, echipamentul sportiv este special proiectat pentru a functiona perfect intr-o situatie anume. Astfel, o geaca buna de ski va fi impermeabila, usoara, iti va oferi o mobilitate foarte buna si va putea elimina umiditatea.

Pantalonii special conceputi pentru ski iti vor permite sa ii fixezi foarte bine peste clapari si iti vor oferi un confort excelent, indiferent de miscarile facute. Pe langa impermeabilitate, unele modele de pantaloni au si protectii la solduri, genunchi sau posterior. Tocmai de aceea, geaca si pantalonii nu vor intra in categoria de obiecte vestimentare, ci in cea de echipament ski.

Ochelari ski

Soarele de pe partie poate fi foarte puternic, iar lumina reflectata din zapada in zilele insorite poate deranja foarte multe persoane. In plus, rafalele puternice de vant din zona montana si ninsoarea abundenta pot crea un disconfort foarte mare in cazul in care nu porti ochelari.

Tocmai de aceea, categoria de echipament ski cuprinde o diversitate de modele de ochelari pentru diferite situatii. Poti gasi ochelari cu lentila pentru soare puternic, ceata, umiditate mare si tot felul de alte conditii.

Casca ski

Indiferent de sportul pe care il practici, siguranta ar trebui sa fie cea dintai prioritate. Multi incepatori sunt de parere ca nu au nevoie de un echipament special de protectie, fiindca nu merg suficient de repede. Impactul cu partia (mai ales daca sunt si zone inghetate) poate fi dur la orice viteza, iar un alt pericol existent pe partie este ciocnirea cu alti schiori. Tocmai de aceea, trebuie sa porti casca de fiecare data cand iesi pe partie.

Manusi

Manusile normale se vor imbiba cu apa inca de la primele contacte cu zapada, asadar trebuie sa te orientezi pentru manusi din categoria de echipament ski. Acestea sunt impermeabile si lasa pielea sa respire. In plus, asigura o prindere ferma a betelor de ski.

Cagule, masti si esarfe multifunctionale de tip tub

Gatul si fata sunt foarte sensibile la temperaturi scazute in special atunci cand acestea sunt combinate cu vant si ninsoare puternica. Tocmai de aceea, categoria de echipament ski cuprinde o multitudine de tipuri de cagule (subtiri sau mai groase), masti din neopren si esarfe multifunctionale de tip tub. Daca sunt de calitate, acestea iti vor asigura confortul de-a lungul intregii zile pe partie fara sa se imbibe cu apa sau sa isi schimbe pozitia la fiecare intoarcere a capului.