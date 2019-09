3.000 de elevi din toate regiunile țării au primit ghiozdane complet echipate la începutul anului școlar

3.000 de ghiozdane dotate cu toate rechizitele necesare la început de an școlar au ajuns la elevii din ciclul gimnazial din București și din 25 de județe ale țării prin proiectul „Educație pentru România” derulat de Fundația Mereu Aproape și partenerul său RURIS. Proiectul se desfășoară pentru al treilea an consecutiv și este parte a campaniei „Lăsați-mă să învăț”. Valoarea ediției din acest an a proiectului se ridică la aproape 42.000 de euro.

Cei 3.000 de copii sunt elevi în 37 de școli din toate regiunile țării, cu precădere din mediul rural, respectiv din București și din județele: Alba, Arad, Argeș, Bacău, Buzău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Dâmbovița, Hunedoara, Ialomița, Ilfov, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vâlcea și Vrancea.

„ Fundația Mereu Aproape continuă să investească în copiii care vor să meargă la școală. Prin generozitatea partenerului nostru, le dăruim plăcerea de a veni la cursuri, bucuria de a avea un ghiozdan nou-nouț și încărcat cu rechizite. De la an la an, ajungem în tot mai multe zone din țară și la tot mai mulți copii. Acesta este unul dintre pașii pe care îi facem pentru a lupta cu abandonul școlar, este modul nostru de a-i încuraja pe copii să învețe și de a le sprijini familiile”, a spus Alessandra Stoicescu, Președintele Fundației Mereu Aproape.

„ În fiecare an, compania RURIS se implică în diverse campanii de responsabilitate socială, în special în domeniul educației. Acesta este unul dintre proiectele noastre de suflet și ne bucurăm că avem șansa să fim alături de copii la începutul anului școlar. Credem cu tărie că este de datoria noastră să punem umărul la formarea noii generații. Ei reprezintă, practic, viitorul acestei țări. Este al treilea an consecutiv în care RURIS, cu sprijinul Fundației Mereu Aproape, face acest tur de forță. În ediția 2019, am reușit să împărțim nu mai puțin de 3.000 de ghiozdane complet echipate în zeci de școli din țară. Sperăm că prin gestul nostru îi motivăm pe elevi și îi facem să înțeleagă că școala este un pas extrem de important în formarea lor. Cu toții știm că nu poți să clădești ceva solid fără un fundament. Noi le dorim mult succes, să aibă încredere în ei și să lupte pentru visul lor” , a declarat Cristina Antonescu, Director Marketing și Comunicare RURIS.

Copiii au descoperit cu bucurie în ghiozdane toate rechizitele de care au nevoie la început de an școlar: caiete, bloc de desen, vocabular, acuarele și pensule, trusă de geometrie, penar, stilou, creioane colorate, creion de contur, cariocă, radieră și ascuțitoare. „Sunt geniale! Ne vor ajuta și pe semestrul al doilea. Aveam nevoie de rechizite!”, „ Pe toate le voi folosi!”, sunt reacțiile elevilor încântați de darurile primite. „ Chiar ne bucurăm că v-ați orientat și către copiii buni, către o școală cu rezultate frumoase la învățătură. Este un merit al muncii copiilor și trebuie și ei, din când în când, răsplătiți și motivați”, a spus profesor Aurelia Petcu, Școala Gimnazială Mihail Drumeș Balș.

Proiectul „Educație pentru România” face parte din campania „Lăsați-mă să învăț” a Fundației Mereu Aproape al cărei scop este scăderea ratei analfabetismului, reducerea abandonului şcolar și oferirea de oportunități de educație non-formală pentru copii din familii modeste dar cu rezultate foarte bune la învățătură. Totodată, campania urmărește însuşirea deprinderilor de viaţă independentă de către beneficiari, dezvoltarea competențelor din sfera participării publice în comunități dar și derularea unor acțiuni de sensibilizare și informare asupra problemelor care țin de sistemul de educație din România, sensibilizarea autorităților publice și a opiniei publice asupra unor situații insuficient sau deloc aflate în atenția autorităților.

RURIS este o companie din Craiova, cu capital 100% românesc, care investește în activități de cercetare, dezvoltare și producție de motoutilaje agricole. În cei 26 de ani de când este pe piață, compania a evoluat constant, și-a diversificat portofoliul de produse și a reușit să construiască o rețea solidă de parteneri la nivelul întregii țări. RURIS a devenit un brand puternic, care și-a câștigat renumele prin respectarea promisiunilor, dar și prin dezvoltarea unor produse fiabile, eficiente și de calitate. La ora actuală, portofoliul companiei cuprinde peste 150 de produse, acestea fiind prezente în nu mai puțin de 300 de puncte de vânzare din întreaga țară. În ultimii ani, reprezentanții companiei s-au implicat activ în diverse campanii de CSR, în special în domeniul Educației și cel al Sănătății.