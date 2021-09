5.000 de elevi din toate regiunile ţării au primit ghiozdane complet echipate pentru noul an școlar

Proiectul face parte din campania „Lăsați-mă să învăț” și susține educația printr-o investiție de peste 65.000 de euro, în contextul în care România ocupă locul trei în rândul țărilor din Uniunea Europeană cu cea mai mare rată a abandonului școlar, iar pandemia a contribuit la accentuarea aceastei situații.

Beneficiarii acestei ediții sunt elevi din ciclul gimnazial de la 44 de școli din zone rurale din 26 de județe ale țării: Alba, Arad, Argeș, Bacău, Buzău, Bihor, Caraș-Severin, Cluj, Dâmbovița, Hunedoara, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Suceava, Timiș, Tulcea, Vâlcea și Vrancea.

Un proiect pe termen lung, cu impact la nivel național

„În cinci ani de parteneriat cu RURIS în acest proiect, am ajuns la 15.000 de copii cu ghiozdane noi, peste tot în țară. Este un proiect pe termen lung, cu impact la nivel național, prin care contribuim la reducerea abandonului școlar. Și pentru că ultimul an a fost dificil pentru educație în situația creată de pandemie, prin această ediție susținem cel mai mare număr de elevi de până acum în cadrul proiectului. Bucurie în ochii a 5.000 de școlari la primirea ghiozdanelor încărcate este cea mai frumoasă imagine la care suntem fericiți că am contribuit”, a spus Alessandra Stoicescu, Președintele Fundației Mereu Aproape.

„În situația actuală, în care abandonul școlar este o amenințare reală, credem că e misiunea noastră ca firmă românească să ajutăm. Pentru un copil care chiar își dorește să meargă la școală, acest ghiozdan cu rechizite este o plus valoare pe care noi reușim să o dăm. În fiecare an, această campanie este o explozie de emoție pentru noi, compania și oamenii RURIS,”, a declarat Cătălin Stroe, Fondatorul și Președintele RURIS.

Iar pentru copiii care nu mai avuseseră niciodată un ghiozdan nou și încărcat cu tot ce au nevoie la lecții, acest dar este o dorință îndeplinită. „Sunt foarte frumoase! Ne vor ajuta în noul an şcolar şi de abia aştept să le folosesc cu plăcere la diferite materii”, a spus Marina – elevă. Dascălii au completat: „A fost chiar o surpriză şi consider că a fost o motivaţie, o încurajare pentru elevi să vină la şcoală, să fie mai atenţi cu învăţătura, cu munca lor”- Ileana Carvațchi, Director Școala Gimnazială Bosanci, județul Suceava.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

15.000 de elevi, sprijiniţi în cadrul proiectului „Educație pentru România”

Proiectul „Educație pentru România” se derulează din anul 2017, investiția totală în cele cinci ediții fiind de aproape 200.000 de euro. În total, 15.000 de elevi din ciclul gimnazial au primit ghiozdanele echipate cu toate rechizitele necesare la cursuri. Proiectul este menit să susțină sistemul național de educație, în condițiile în care rata abandonului școlar din țara noastră a crescut constant în ultimii ani, mai ales în zonele rurale. Conform datelor Eurostat, rata abandonului şcolar timpuriu din România, în rândul tinerilor cu vârsta între 18 şi 24 de ani, a crescut la 15,6% în anul 2020 față de 15,3% în 2019.

Fundația Mereu Aproape a luat naștere în 2005. Împreună cu partenerii săi, donatori, companii, jurnaliști și persoane publice, contribuie la dezvoltarea sănătății, educației, culturii și ajută în situațiile de dezastre. Până în prezent, prin campaniile de amploare și proiectele sale derulate la nivel național, Fundația Mereu Aproape a susținut dezvoltarea societății cu peste 20 de milioane de euro. Mai multe detalii despre programele Fundației se regăsesc pe www.fundatiamereuaproape.ro şi pe www.facebook.com/fundatiamereuaproape.

RURIS este o companie din Craiova, cu capital 100% românesc, care investește în activități de cercetare, dezvoltare și producție de motoutilaje agricole. În cei 28 de ani de când este pe piață, compania a evoluat constant, și-a diversificat portofoliul de produse și a reușit să construiască o rețea solidă de parteneri la nivelul întregii țări. RURIS a devenit un brand puternic, care și-a câștigat renumele prin respectarea promisiunilor, dar și prin dezvoltarea unor produse fiabile, eficiente și de calitate. La ora actuală, portofoliul companiei cuprinde peste 300 de produse. În ultimii ani, reprezentanții companiei s-au implicat activ în diverse campanii de CSR, în special în domeniul Educației și cel al Sănătății.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal