CÂND ÎNCEPE ȘCOALA. Structura anului școlar 2019 - 2020. Anunțul final făcut de ministrul Educației

CÂND ÎNCEPE ȘCOALA. Structura anului școlar 2019 - 2020 Cursurile noului an şcolar 2019 - 2020 vor începe pe data de 9 septembrie, a decis joi ministrul interimar al Educaţiei, Daniel Breaz.



CÂND ÎNCEPE ȘCOALA. Structura anului școlar 2019 - 2020 "În urma solicitării prim-ministrului Viorica Dăncilă, adresată ministrului Educaţiei Naţionale, de a stabili data începerii noului an şcolar prin consultarea tuturor părţilor implicate, ministrul interimar al Educaţiei, Valer-Daniel Breaz, a decis ca prima zi de cursuri din anul şcolar 2019 - 2020 să fie luni, 9 septembrie. Decizia a fost luată ca urmare a discuţiilor purtate între reprezentanţii Ministerului Educaţiei Naţionale şi partenerii săi de dialog social", se arată într-un comunicat al MEN, transmis AGERPRES.



CÂND ÎNCEPE ȘCOALA. Structura anului școlar 2019 - 2020 Semestrul I va începe pe 9 septembrie şi se va încheia pe 20 decembrie 2019, iar semestrul al II-lea va începe pe data de 13 ianuarie şi se va încheia pe 12 iunie 2020, cursurile fiind dispuse pe durata a 35 de săptămâni.



CÂND ÎNCEPE ȘCOALA. Structura anului școlar 2019 - 2020 Vacanţele elevilor din toate ciclurile de învăţământ sunt programate astfel:

* vacanţa de iarnă - 21 decembrie 2019 - 12 ianuarie 2020;

* vacanţa de primăvară - 4 aprilie - 21 aprilie 2020;

* vacanţa de vară - 13 iunie - data din septembrie 2020 la care vor începe cursurile anului şcolar 2020 - 2021.



Clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar beneficiază de vacanţă în săptămâna 26 octombrie - 3 noiembrie 2019.



CÂND ÎNCEPE ȘCOALA. Structura anului școlar 2019 - 2020 Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar se încheie în data de 29 mai 2020, iar pentru clasa a VIII-a - în data de 5 iunie 2020.



CÂND ÎNCEPE ȘCOALA. Structura anului școlar 2019 - 2020 Pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică, cu excepţia claselor mai sus-menţionate, şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are 37 de săptămâni de cursuri.

CÂND ÎNCEPE ȘCOALA. Structura anului școlar 2019 - 2020. Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat miercuri, la Constanţa, referitor la stabilirea datei de începere a noului an şcolar, că trebuie găsită cea mai bună soluţie, astfel încât să fie avantajaţi atât elevii, cât şi turismul.



CÂND ÎNCEPE ȘCOALA. Structura anului școlar 2019 - 2020 "Se analizează la Ministerul Educaţiei toate posibilităţile. (...) Doamna premier a spus foarte clar că solicită o analiză ministerului, astfel încât să se găsească cea mai bună soluţie, atât pentru turism, dar şi pentru elevi. Este important să găsim această cale de mijloc, prin care să avantajăm ambele tabere, dacă putem să spunem aşa. Este important să avem grijă şi de elevii noştri, dar totodată trebuie să protejăm şi turismul, să-l dezvoltăm. Sunt convins că colegii vor lua cea mai bună decizie. În scurt timp vom avea o analiză. (...) Bineînţeles că vom fi consultaţi, vom avea o decizie comună, dar trebuie să cântărim toate talerele, astfel încât să se ia decizia cea mai bună", a spus ministrul Turismului, într-o conferinţă de presă organizată la Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa.



CÂND ÎNCEPE ȘCOALA. Structura anului școlar 2019 - 2020Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a precizat, pe 6 august, că încă nu a fost luată o decizie cu privire la data începerii anului şcolar şi că discuţiile cu partenerii de dialog social continuă.



Precizarea a fost făcută în contextul în care, în şedinţa de guvern din 31 iulie, premierul Viorica Dăncilă i-a solicitat fostului ministru al Educaţiei Ecaterina Andronescu să ia în calcul începerea anului şcolar pe 16 septembrie.