Cât este prima de pensionare în învățământ și ce profesori ar trebui să o primească

2 minute de citit Publicat la 08:00 19 Noi 2026 Modificat la 08:00 19 Noi 2026

Bancnote românești de 200 de lei. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Prima de pensionare în învățământ este prevăzută în Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și reprezintă echivalentul a două salarii de bază ale angajatului care se retrage din activitate la împlinirea vârstei standard de pensionare.

Dreptul a devenit aplicabil de la 1 septembrie 2026, după mai multe amânări, însă plata sumelor este blocată de prevederile Legii nr. 141/2025, care impun restricții bugetare pentru anul în curs.

Prima de pensionare în învățământ echivalentă cu două salarii

Potrivit articolului 229, alineatul (14), din Legea nr. 198/2023, personalul din învățământul preuniversitar care se pensionează la împlinirea vârstei standard beneficiază de o primă în cuantum de două salarii de bază.

Suma se calculează în funcție de salariul de bază al persoanei care se pensionează. Prin urmare, valoarea nu este aceeași pentru toți angajații din sistemul de educație, ci diferă în funcție de drepturile salariale ale fiecăruia.

Prevederea nu se referă exclusiv la profesori, ci la personalul din învățământul preuniversitar, în condițiile stabilite de lege.

De asemenea, prima nu trebuie confundată cu pensia lunară. Este un drept financiar distinct, acordat în legătură cu încetarea raportului de muncă prin pensionare.

Când se acordă prima de pensionare

Conform articolului 229 alineatul (14) din Legea învățământului preuniversitar, prima se acordă la data încetării de drept a contractului individual de muncă.

Aplicarea prevederii a fost amânată inițial până la începutul anului școlar 2025-2026, iar ulterior, prin Legea nr. 141/2025, termenul a fost prorogat până la începutul anului școlar 2026-2027. Astfel, începând cu 1 septembrie 2026, dreptul a devenit aplicabil.

Cu toate acestea, profesorii care s-au pensionat începând cu această dată se confruntă cu un blocaj privind plata efectivă a banilor. Problema este generată de prevederile Legii nr. 141/2025, care interzic, pentru anul 2026, acordarea unor ajutoare, indemnizații și alte drepturi la ieșirea la pensie.

Ministerul Educației a reconfirmat existența dreptului la prima de două salarii pentru personalul din învățământ pensionat începând cu 1 septembrie 2026, însă plata este în continuare afectată de restricțiile bugetare.

Potrivit informațiilor publicate de Tribuna Învățământului, pe 9 noiembrie 2026, Sindicatul Independent din Învățământul Preuniversitar Argeș (SIIPA) „Muntenia” a solicitat Ministerului Educației și Guvernului deblocarea fondurilor necesare pentru plata acestor drepturi.

Adrian Voica, președintele SIIPA Muntenia, susține că prima este prevăzută atât în Legea învățământului preuniversitar, cât și în Contractul Colectiv de Muncă și că nu a mai fost amânată după 1 septembrie 2026.

Reprezentantul sindical consideră că Legea nr. 198/2023, fiind o lege specială pentru angajații din educație, ar trebui să prevaleze în această situație. În opinia sa, restricțiile impuse prin Legea nr. 141/2025 nu ar mai putea împiedica plata primei începând cu 1 ianuarie 2027, după expirarea perioadei de aplicare a interdicției bugetare.

La nivelul județului Argeș, aproximativ 200 de cadre didactice se află în această situație, potrivit estimărilor SIIPA Muntenia. La nivel național, ar fi vorba despre mii de profesori pensionați care așteaptă plata primei.

Calculul sumelor revine unităților de învățământ, care trebuie să transmită necesarul către inspectoratele școlare și Ministerul Educației.

Adrian Voica a avertizat că, în cazul în care ministerul nu va găsi o soluție pentru plata drepturilor prevăzute de lege, sindicatul ia în calcul acționarea instituțiilor responsabile în instanțele specializate în litigii de muncă.

În ceea ce privește celelalte categorii profesionale, prima de două salarii de bază prevăzută de articolul 229 alineatul (14) este un drept specific personalului din învățământul preuniversitar. Angajații din alte domenii nu beneficiază automat de aceeași sumă, acordarea unor drepturi similare depinzând de legislația specială sau de contractele colective de muncă aplicabile.