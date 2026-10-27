Cine sunt tinerii care construiesc viitorul? ROBOFEST aduce roboții în competiție, iar Fundația Dan Voiculescu premiază excelența

2 minute de citit Publicat la 16:21 27 Oct 2026 Modificat la 16:21 27 Oct 2026

Foto: Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României

Sute de roboți din peste 30 de țări, zeci de provocări și tineri care demonstrează că ideile îndrăznețe pot deveni realitate. ROBOFEST 2026 transformă POLITEHNICA București într-un punct de întâlnire al pasionaților de tehnologie. Duminică, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României va acorda un premiu în cadrul festivalului.

Cum arată performanța atunci când se întâlnesc pasiunea, inteligența și curajul de a încerca? O putem descoperi la ROBOFEST 2026, festivalul dedicat roboticii și tehnologiilor viitorului, care are loc în perioada 30 octombrie – 1 noiembrie, în campusul Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București.

Evenimentul aduce în prim-plan o generație pentru care tehnologia nu este doar ceva de folosit, ci ceva de înțeles, de construit și de dus mai departe. Participă peste 1300 de roboți, coordonați de 250 de echipe, din 30 de țări.

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Ajuns la cea de-a XVII-a ediție, concursul internațional RoboChallenge reunește sute de roboți și participanți în 22 de probe de robotică. Electronică, mecanică, programare, creativitate și capacitatea de a găsi soluții la probleme complexe – toate sunt puse la încercare.

În spatele fiecărui robot se află ore de muncă, încercări, calcule și idei transformate în proiecte concrete. Iar pentru tinerii participanți, fiecare provocare este o ocazie de a demonstra cât pot realiza.

Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României premiază excelența

Performanța merită recunoscută și încurajată. Dincolo de clasamente și rezultate, talentul are nevoie de oportunități, de vizibilitate și de susținere pentru a crește.

Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României este partener al ROBOFEST 2026, iar Fundația va acorda un premiu în cadrul festivalului, duminică, 1 noiembrie, de la ora 16:30.

Gestul se înscrie în preocuparea Fundației de a identifica și promova excelența, de a susține talentul și de a încuraja tinerii care obțin performanțe și au curajul să exploreze noi direcții.

Premiul va aduce în atenție unul dintre participanții sau proiectele remarcate în cadrul evenimentului, potrivit criteriilor de premiere stabilite de organizatori și de Fundație.

Cine va fi câștigătorul? Numele va fi dezvăluit în cadrul festivității de premiere de duminică.

Viitorul începe cu cei care îndrăznesc. Iar Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României îi susține pe toți cei care ating excelența.