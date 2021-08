Elevii, revoltați de ministrul indecis cu privire la scenariile de întors la școală: ”Noi am cerut predictibilitate”

”Noi am cerut predictibilitate încă de acum câteva zile, când încă nu știam cum va începe anul școlar viitor, și am cerut să nu mai fim puși în situația ingrată în care am fost puși în septembrie anul trecut, atunci când nu știam sigur, cu câteva zile înainte de începerea școlii cum ne vom întoarce în bănci. Era o rumoare totală și în rândul elevilor și în rândul profesorilor și al părinților.

Acum cred că decizia ar trebui să fie luată cu celeritate de către autorități și cred că Ministerul Educației, alături de Ministerul Sănătății și de celelalte autorități competente, ar trebui să ia o decizie până la sfârșitul lunii august, astfel încât să știm foarte clar situația cu care ne vom confrunta la începutul anului școlar.

Sper că ne vom întoarce fizic la școală, așa cum este și normal și cum ne-am obișnuit în fiecare an școlar, mai puțin anul trecut când a fost atipic, dar cu siguranță că nu trebuie să neglijăm situațiile la nivel local, iar deciziile specifice privind ratele de infectare din anumite localități ar trebui să fie luate descentralizat, în niciun caz să se închidă toate școlile, așa cum s-a întâmplat anul trecut”, a declarat Silviu Morcan, membru în Consiliul Național al Elevilor.

Acesta a precizat că săptămâna viitoare Consiliul Național al Elevilor are programată o întâlnire cu ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, unde se vor diacuta detaliile despre începerea noului an școlar.

Ministrul Educaţiei s-a întâlnit, miercuri, cu asociaţiile de părinţi, pentru a discuta despre modul în care va începe şcoala. Sorin Cîmpeanu a anunţat ieri, că elevii se vor întoarce în bănci.

Ministrul spune că este optimist că anul școlar va începe în condiții normale, cu prezența fizică în bănci a elevilor care vor respecta toate regulile impuse de pandemia de COVID-19, dar nu exclude varianta reintroducerii scenariilor.

”În calitate de ministru, trebuie să dau dovadă de responsabilitate şi să iau în calcul şi varianta pe care nu ne-o dorim, de a utilza din nou aceste scenarii. Deci trebuie să le avem în vigoare pentru a fi utilizabile, dacă va fi nevoie, dar sperăm că nu va fi nevoie de aceste scenarii”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal