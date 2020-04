Alina Cimpoieru, preşedintele Asociaţiei ''Colorăm zâmbete'' a vorbit la rubrica ''Eroul Zilei'' de la Antena 3, despre soluţiile pentru criza cu care se confruntă instituţiile private de tip afer-school şi trage un semnal de alarmă către autorităţi.

''Suntem 31 de instituţii. În principiu, noi ne dorim să funcţionăm, atâta timp cât este posibil, pentru că avem foarte mulţi angajaţi, foarte multe cheluieli pe care nu ni le putem asuma până în toamnă. O lipsă a noastră de pe piaţă în viitor ar reprezenta o reală problemă, pentru că foarte mulţi copii vin în instituţiile noastre.

Eu consider că instituţiile private, fie învăţământul privat, fie cel de timp afer-school, au posibilitatea de a păstra distanţarea socială, ceea ce înseamnă că noi am putea respecta normele de siguranţă şi am putea funcţiona.

Din 15 mai, noi am putea să reluăm activitatea. Oamenii pe care noi îi avem angajaţi aşteaptă cu nerăbdare lucrul acesta, pentru că alfel ar însemna ca ei să intre în şomaj şi sunt oameni care ar trebui să trăiască cu 500 de lei pe lună, ceea ce este imposibil.

Trebuie să ţinem cont de faptul că sunt foarte mulţi părinţi care trebuie să revină la muncă şi care nu au unde să îşi lase copilul. S-ar putea să evităm o tragedie, cea leagtă de COVID-19, dar să ne lovim de alte tragedii provocate de copiii rămaşi singuri acasă.

Să nu uităm de familiile monoparentale, mamele sau taţii care trebuie să meargă la locul de muncă pentru a asigura supravieţuirea copiilor. Prin urmare, cred că ar trebui tras un semnal de alarmă şi trebuie să începem să funcţionăm'', a spus Alina Cimpoieru.

