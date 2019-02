Ministerul Educației a hotărât: Fără examen la liceu în 2019

Ministrul Educatiei a anunţat in exclusiviatate la Antena 3 că nu ia in calcul reintroducerea examenului de admitere la liceu in acest an scolar.



”Nu putem să schimbăm nici o regulă a jocului în timpul jocului. Deci, anul acesta toate evaluările se vor da exact aşa cum au fost anunţate la începutul anului.

Însă vor exista modificări majore o dată cu noua lege a educatiei. Dacă până acum notele de la evaluările din clasa a IV-a nu erau trecute în catalog şi rezultatele erau comunicate doar părinţilor, conform ministrului, situaţia se va schimba.

”Uitându-mă la rezultate am pus întrebare: Care sunt cauzele pentru care ajungem cu elevii noştri în clasa a a VIII-a şi, la evalure, constatăm că nu ştiu să calculeze, că nu ştiu să citească, că nu ştiu să scrie. Ceea ce este, fără îndoială. Inacceptabil.

Întorcându-ne, aşa, pe firul propriei istorii şcolare aş spune că nu trebuie să termine clasa a a IV-a nici un copil care nu ştie să scrie şi să citească. În sensul că învăţătoarea să se preocupe de acest lucru. Învăţătoarea, profesorul. Profesorii nu vor fi trasi la raspundere pentru rezultatele slabe ale elevilor”, a declarat ministrul Educației.

Ecaterina Andoronescu se aşteaptă ca modificările pe care le-a propus să fie incluse în proiectul noii legi a educaţiei, proiect care va fi gata în curând.