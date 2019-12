Pe cuvânt, cu Ana Iorga. Cum folosim corect argoul

Lecția de argou, versiunea ASA NU, vine așadar de la prim-ministru. Vedem acum declaratia.

"Ce primește omu moca nu prea apreciază. La noi, mocangeala e pe prim-plan". După un prim ministru care se exprima greu și neinspirat, iată că vine un premier relaxat care vorbește ca-n fața blocului.

Argoul nu prea are ce căuta în discursul public, e mult prea colorat pentru stilul pe care ar trebui să îl aibă un politician. In plus, e jignitor aici: Una e sa spui ca ai observat ca oamenii asteapta facilitati din partea statului si nu prea sunt dispusi sa faca si ei un efort, alta e sa spui: asteapta toti moca, mocangeala e la ordinea zilei. Dar sa vedem de unde vine moca.

Ati vazut, am avut parte si de moca, si de un derivat, mocangeala. Care suna ca milogeala, abureala, haleala. Sunt termeni argotici.

Lingvistul Rodica Zafiu observa ca nu avem foarte multe cuvinte în română care sugerează gratuitatea. "Gratis și gratuit", în limba standard, sunt împrumuturi din franceză. Popular, mai avem turcismul "geaba", care a dat compusul "degeaba" și construcția pe degeaba. Apoi mai avem perifraze: fara bani, fara plata, de pomana. "Pe blat" e argotic si sugereaza gratuitatea ilegala.

Moca poate fi folosit și ca adverb, și ca adjectiv. Adverb: Vrei să primești ceva moca, El vine să cânte moca la nunta lor. Adjectiv: o vacanță moca, un bilet moca la concert.

Dar de unde vine moca? Nu are nicio legătură cu tipul de cafea. Este de fapt varianta nouă a unei expresii mult mai vechi în română: pe de-a moaca. E o expresie care se mai foloseste si azi. Moacă înseamnă în argou figură, mutră, față sau cap. E greu de stabilit ce legatura exista intre moacă figură și pe de-a moaca gratuitate. "Moca" insa vine de la "pe de-a moaca", iar o dovadă este păstrarea prepoziției PE în multe situații: vrei să obții ceva pe moca, ei vor să le dau pe moca idei.

Trecerea de la "moacă" la moca este o modificare amuzantă, frecventă in argou, ca un joc de cuvinte: un cuvant popular argotic e inlocuit printr-un neologism similar ca formă. Cafeaua n-are altfel nicio legatura cu expresia pe moca. Faptul că prim-ministrul vorbeste cu moca și mocangeală e ușor surprinzător, că e inadecvat și neelegant, mai ales că nu era la o bere, ci la o întâlnire oficială cu oameni de afaceri. Adica. simpatic, dar nu prea. Sunt curioasă ce politicieni v-au mai șocat cu un limbaj nu greșit, dar prea relaxat, nepotrivit.

Pe cuvânt, cu Ana Iorga. Cum folosim corect argoul