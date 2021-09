Elena Merişoreanu, în vârstă de 72 de ani, a fost vaccinată cu schema completă anti-COVID, dar nu a scăpat de infectarea cu coronavirus. Vineri, cântăreața de muzică populară a fost transportată de urgenţă la Institutul Matei Balş din Capitală, unde a început imediat tratamentul.

„Sper să mă ajute Dumnezeu să scap cu bine. Nu sunt la Terapie Intensivă, sunt pe salon. Am avut şi o răceală. (...) febră nu am avut, am avut un pic de amețeala, dureri de cap, tuse.

Ieri toată ziua nu am avut gust deloc la mâncare, nici miros şi am chemat Salvarea aseară, m-a adus aici. Sunt foarte mulţi internaţi, trebuie să luăm mai în serios această boală, pentru că am foarte mulţi colegi care zic că nu e nimic, dar uite că e", a spus artista Elena Merişoreanu pentru Antena 3, de pe patul de spital la scurt timp după internare.

Elena Merişoreanu, noi mărturii de pe patul de spital: "Fac perfuzii, îmi dau tratament și stau aici până mă fac bine”

La cinci zile de la internare, cântăreața de muzică populară Elena Merişoreanu spune că este recunoscătoare că a găsit un loc liber, că face perfuzii şi va sta internată pănă se va face bine.

“Sunt bine, mulțumesc Lui Dumnezeu și medicilor de aici care sunt extraordinari. Tot personalul este extraordinar. Zic mersi că am găsit un loc liber și am ajuns aici. Mă tratam acasă de răceală și eu aveam COVID. Fac perfuzii, îmi dau tratament și stau aici până mă fac bine. Momentan nu mi se fac alte investigații”, a declarat Elena Merişoreanu, pentru Fanatik.ro.

Afectată de experiența cu COVID mai ales că şi alți colegi de breaslă au fost în ultima perioada internaţi, interpreta de muzică populară Elena Merişoreanu recomandă vaccinarea şi laudă personalul medical care face faţă cu greu numărului mare de internări.

În urmă cu o lună, Elena Merişoreanu a fost internată la spital, unde a suferit o intervenţie chirurgicală, după ce corzile sale vocale au fost afectate grav.

