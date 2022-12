Elon Musk dezminte orice legatură cu Andrew Tate şi cu România

Elon Musk a reacționat în cazul arestării fraților Tate pentru trafic de persoane.

Miliardarul contestă orice legătură cu Andrew Tate și cu țara noastră.

"Din câte știu eu, nu l-am întâlnit niciodată pe Andrew Tate și nici nu am fost la acea petrecere de halloween din România", a scris Musk pe pagina sa de Twitter.

Şeful Twitter i-a răspuns astfel unui utilizator de pe platformă, care aducea în lumină zvonurile conform cărora Elon Musk și Tate sunt apropiați.

To the best of my knowledge, I have never met him, nor was I at that Halloween party in Romania