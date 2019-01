Etoro a lansat Copy Trading. Ce este? (P)

Unul dintre cei mai mari brokeri pentru tranzactiile Forex, Etoro, a lansat Copy trading, un concept de tranzactionare cu bani reali in oglinda. Conceptul este unul cu adevarat revolutionar si poate sa ajute traderii sa se bucure de rezultate mult mai bune.

Ce este tranzactionarea in oglinda?

Este un mod simplu de a duce la bun sfarsit tranzactii forex, prin copierea tranzactiilor altor persoane. Practic, este tehnica prin care se tranzactioneaza doar pe baza ideilor celor mai buni traderi din lume si traderul amator poate castiga si economisi timp si stres.

Cum poate oferi o platforma de brokeraj posibilitatea de a tranzactiona in oglinda?

Conform celor de la Forexbroker, platformele care ofera tranzactii in oglinda nu fac altceva decat sa stranga mai multi traderi experimentati de peste tot de prin lume, sa le ofere conturi gratuite de tranzactionare si sa le ofere clientilor posibilitatea de a copia tranzactiile facute de acestea.

Multe platforme chiar ofera posibilitatea deschiderii unor conturi care sa copieze fiecare miscare a traderilor cu experienta si care sa elimine in totalitate munca investitorilor.

Conceptul de copy trading de la Etoro este mai mult de atat si ofera o flexibilitate mult mai mare. Practic, prin Copy Trading se pot alege alege orice traderi, care fac tranzactiile in locul investitorului. Acest lucru vine la pachet cu o serie de avantaje:

Se pot urmari tot ceea ce fac alti traderi in timp real. Se poate urmari absolut orice trader de pe eToro si se poate copia oricare dintre ei, nu doar traderii de succes alesi de platforma.

La dispozitia investitorului sut puse grafice de performanta simplu de inteles si de utilizat. Platforma nu seamana cu nicio alta platforma de trading. Se poate testa aici: https://www.forexbroker.de/etoro-erfahrungen/.

Tehnologia CopyTrader permite copierea automata a traderilor de succes si deschiderea acelorasi pozitii ca si ei.

Cum poate fi inceputa experienta Copy Trading?

Totul este cat se poate de simplu. Un trader care vrea sa copieze un trader de succes si sa faca bani pe baza investitiilor facute de acesta trebuie doar sa urmareasca lista cu cei mai populari investitori si sa aleaga cele mai bune variante. In general este bine sa se aleaga traderi recomandati de platforma, deoarece au un nivel scazut de risc si au castiguri substantiale folosite in ultima perioada.

Etoro pune la dispozitia utilizatorilor chiar mai multe instrumente, oferind o varianta prin care pot fi descoperiti mai multi utilizatori ce pot fi copiati. Filtrarea se face in functie de castiguri, in functie de risc si in functie de tara de origine.

Cat se poate investi prin aceasta tehnica?

Orice investitor se poate folosi de Copy Trading, indiferent cat de mare este bugetul pe care il are la dispozitie. Practic, toate investitiile se fac proportional. Daca se aloca 1000 de dolari, spre exemplu si se copiaza un trader cu buget de 10 000 de dolari, pentru fiecare dolar investit de traderul copiat se aloca 10 centi.