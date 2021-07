Explozie Petromidia. Familia bărbatului rănit grav cere transferul în străinătate: "Autoritățile trebuie sa accepte ca nu avem tot ce ne trebuie pentru astfel de cazuri"

"Am vorbit cu medicul. Mi s-a spus că starea este critică. 72 de ore este stabil. Nu voi putea intră la el. Am întrebat care sunt demersurile pentru a face cât mai repede transferul către străinătate, țînând cont de istoricul din urmă și că autoritățile române trebuie să accepte faptul că nu avem tot ce ne trebuie pentru astfel de cazuri.", a precizat fiica bărbatului.

"Cei de la Ministerul Sănătății mi-au spus că trebuie să vorbesc mai întâi cu Colegiul Medicilor și, în cazul în care nu își dau acceptul, trebuie să ajungem la Ministerul Sănătății și tot așa mai departe, cum știm foarte bine demersurile din România.

Am cum să iau legătură abia după ce vorbesc la spital. Cât mai repede posibil pentru ambii pacienți, pentru că și celălalt pacient are spatele foarte afectat. Tatăl meu are față afectată foarte tare, curge lichid. Și picioare, brațe și probleme respiratorii. El are și o problema la plămâni și afectează mult mai grav lucrul acesta.

Când e vorba de cazuri din acestea grave, spitalele noastre nu au aparatura necesară și tot ce ne trebuie."

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal