Florentin Pandele, soţul Gabrielei Firea, mesaje de Paşte pentru candidații la Primăria București: "Simt lucrul ăsta"

Gabriela Firea și Florentin Pandele au transmis urări de Paşte pentru candidații la alegerile pentru Primăria București.

Echipa Antena 3 CNN a fost găzduită de Paște de Gabriela Firea, candidatul la Primăria București, din partea Partidului Social Democrat.

Împreună cu soţul ei, Florentin Pandele, Gabriela Firea a vorbit despre provocările din viaţa politică, dar şi despre secretul succesului lor ca familie.

Mai mult, Florentin Pandele a transmis şi urări de bine celorlalți candidați pentru primăria Bucureștiului.

"Politica este foarte dificilă. Eu nu fac politică sunt doar simplu membru de partid. Am vrut să candidez independent și Gabriela mi-a spus că nu se poate. Suntem echipă, suntem familie, mergi și candidează acolo unde o candidez şi eu. Și am spus: bine, Albinuță! Ca să înțeleagă telespectatorii că de fapt, în spatele lui Firea nu e Pandele, ci este invers.

Familia Firea-Pandele, mesaje de Paşte pentru candidații la Primăria București: "Simt lucrul ăsta"

"Le transmit tot binele din lume tuturor candidaților. Amicului meu Cristian Piedone, pentru că suntem amici, îi transmit tot binele din lume la modul cel mai serios, cu toată inima. Domnului Nicușor Dan îi doresc sănătate dumnealui, soției, copilului, familiei lărgite.

Îi transmit salutări și succes tânărului om politic, domnului Burduja, un tânăr de succes și nu o spun acum cu eleganță...chiar eu simt lucrul ăsta", a transmis Florentin Pandele.

Florentin Pandele, despre Gabriela Firea: "A fost cel mai bun primar"

"Nu am fost de acord ca Gabriela să mai intre în această competiție pentru faptul că eu știu ce este pe umerii mei și perioada de patru ani și trei luni cât a fost primar general, știu că a muncit extraordinar de mult și nu pentru că e soția mea, nu pentru că stau foarte mult lângă ea, ci a fost cel mai bun primar pe care eu l-am prins din anul 2000 de când sunt primar până acum", a spus Florentin Pandele, la Antena 3 CNN.

Gabriela Firea, despre succesul în familie: "Am nevoie de un sprijin și-l am ca soț în casă"

Am nevoie de un sprijin și-l am ca soț în casă. Să avem liniște în casă, înțelegere, iubire, echilibru, să mi se înțeleagă orele târzii care ajung acasă sau diminețile sau weekend-urile în care, de asemenea, trebuie să merg să lucrez, că nu putem să plecăm în concediu când vrem noi, ci doar atunci când putem et și o astfel de înțelegere am avut-o și cu siguranță o voi avea", a spus Gabriela Firea, liderul PSD, la Antena 3 CNN.